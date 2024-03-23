中華工商婦女企協 8人分別獲毓秀獎

加州中華工商婦女企業管理協會2024/2025理事會團隊。圖中為新任會長孫宏郁，左四為新任理事長邢莉。（記者楊青/攝影）

加州 中華工商婦女企業管理協會日前舉行第四屆理事會就職暨「毓秀獎」頒獎典禮，南加各地華洋企業家、民選官員和社團代表300多人共襄盛舉。

以成功華人工商婦女企業家為主體的中華工商婦女企協，兩年一度舉辦換届就職及頒獎，今年「毓秀獎」八位獲獎者分別是：前加州眾議員 伍國慶，獲傑出成就獎； 亞裔 青少年中心執行主任Michelle Freridge，獲傑出貢獻獎；華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士，獲終身成就獎；大和滷味連鎖店業主丁瑞芬，獲傑出人才獎；3 ALITY亞洲區總裁錢懿，獲創新技術工作獎；格格旗袍周薇，獲精英企業獎； Sol & Feliz Inc.總裁游潔玉，獲傑出女企業家獎；T.J. Financial Inc.總裁李天一，獲傑出男企業家獎。

晚會現場溫馨熱鬧，新任會長孫宏郁從卸任會長錢懿手中接棒。她表示，希望自己不負眾人託付的重任。新任理事長邢莉感謝大家的信任和支持。

創會會長任菲比表示，今年第四度頒發「毓秀獎」，該獎項發掘了社區許多優良企業家以及對社區做出貢獻的人才，為社區樹立楷模。