我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州就業市場不妙 2月失業率全國最高

莫斯科恐攻至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

中國粵劇名伶洛城演出 為長者保健籌款

記者子為╱洛杉磯縣報導
寄意文藝負責人鍾陳潔文表示，該組織一直致力於傳承和推廣粵劇藝術。（記者子為/攝影）
寄意文藝負責人鍾陳潔文表示，該組織一直致力於傳承和推廣粵劇藝術。（記者子為/攝影）

由寄意文藝主辦及基督教角聲醫療中心協辦的「梨園寄意慈善耀洛城」，於22日在 Rosemead High School Auditorium 帶來一場高規格的粵劇表演。這場活動邀請了來自廣州的五位粵劇名伶：黎駿聲、歐凱明、陳韻紅、林家寶及崔玉梅，都是戲劇梅花獎的得主。

主辦方表示，演出受到熱烈歡迎，吸引數百位觀眾入座。在之前一天、21日舉行的歡迎晚宴暨記者會也有250位貴賓參加。在歡迎晚宴上，歌迷有幸能與眾名伶同台高歌一曲，場面熱烈，賓主盡歡。這次表演的主要目的，除滿足洛杉磯粵劇觀眾渴望欣賞專業演出的願望，另一重要目的是為服務華人社區的基督教角聲醫療中心的長者保健及家庭資源中心籌款。

21日的新聞發佈會，羅斯密（Rosemead）市市議員勞朱嘉儀（Polly Low）、聖蓋博市市長吳程遠（John Wu）到場支持。

勞朱嘉儀在表示，她很開心本次愛心滿滿的粵劇表演能在羅斯密舉辦，從頭到尾見證了主辦方出錢出力的幕後工作，很受感動。她還向遠自中國廣州來的粵劇名伶們表示感謝，讓洛杉磯地區的觀眾有機會看到全職業性的粵劇演出，她祝福演出圓滿成功。隨後為主辦單位和粵劇表演者們頒發表揚狀。

吳程遠表示，他的爸爸就是忠實的粵劇戲迷，還在香港的時候常會去看戲，很感謝寄意文藝組織這樣的文藝表演。他還指出，角聲一直是聖蓋博市的重要合作夥伴，他對於本次活動一定不遺餘力支持。吳程遠隨後也送上表揚狀，這也是他第一次以市長身分頒發獎狀，意義非凡，希望演出圓滿成功。

加州眾議院議員方樹強當晚因事無法出席晚宴，但請託他人送來證書，表揚主辦單位傳承粵劇和熱心公益的精神。

聖蓋博 洛杉磯 加州

上一則

中華工商婦女企協 8人分別獲毓秀獎

下一則

達芬奇多媒體展登陸洛城 適合親子行

延伸閱讀

中國粵劇名伶洛城演出 華裔官員頒表揚狀

中國粵劇名伶洛城演出 華裔官員頒表揚狀
聖蓋博新市長 吳程遠提交通、住房等施政承諾

聖蓋博新市長 吳程遠提交通、住房等施政承諾
聖蓋博市議會委任 吳程遠下屆市長門查卡副市長

聖蓋博市議會委任 吳程遠下屆市長門查卡副市長
亞太銀行聯合聖蓋博商會 舉辦春節酒會

亞太銀行聯合聖蓋博商會 舉辦春節酒會
花蓮訪團宴請天普姊妹市 原民舞蹈展特色

花蓮訪團宴請天普姊妹市 原民舞蹈展特色
花蓮縣訪問團宴請姊妹市 原民學生表演驚艷

花蓮縣訪問團宴請姊妹市 原民學生表演驚艷

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
李梅和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（洛杉磯市警察局）

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

2024-03-16 15:35
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡
凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元
習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注