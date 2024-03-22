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衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

95後華女上百古董旗袍 有人不到1個月買6件

記者朱敏梓/巴沙迪那市報導
店內的古董旗袍工藝和花樣精緻，各具特色。（受訪者提供）
店內的古董旗袍工藝和花樣精緻，各具特色。（受訪者提供）

洛杉磯巴沙迪那市（Pasadena）有一條別具風情的購物街「The Burlington Arcade」，與倫敦的伯靈頓拱廊街（Burlington Arcade）類似，這條購物街充滿濃濃英倫風情，復古又靜謐。其中一家店鋪尤為顯眼，有許多「僅此一件」的古董旗袍。年輕的華人店主透露，洋人對旗袍同樣很青睞。還有酷愛旗袍的客人，不到一個月買六件。

這家專門出售旗袍的店鋪叫做「青衫」（chingsam）。走進店內，上百件各式旗袍映入眼簾，店內頗具古典風情的裝飾，讓人想起電影「花樣年華」中張曼玉婀娜多姿的旗袍造型和老香港情境。店主劉曦冉是一名95後，說到她與旗袍的淵源，劉曦冉說，從小就喜歡具有中國古典特色的服裝，尤其鍾愛旗袍，在大學學習服裝設計，她也會特別關注中國傳統服飾，在作品中加入古典元素。

位於英倫購物街「The Burlington Arcade」的旗袍店。（記者朱敏...
位於英倫購物街「The Burlington Arcade」的旗袍店。（記者朱敏梓/攝影）

至於為何會選擇在巴沙迪那市開旗袍店。劉曦冉說，她之前旅遊來到這條街，覺得這裡很適合開一家旗袍店。她主營的旗袍，大多是上世紀5、60年代的旗袍；彼時的中國大陸，其實已不盛行旗袍，香港成為旗袍新的流行中心。那時的香港，還是英國殖民地，因此頗具英倫風的The Burlington Arcade，便成為開設旗袍店的最佳選擇。

將旗袍店開設在一個非華人聚集區，劉曦冉說，店鋪吸引不少洋人進店，許多洋人都對旗袍感興趣，會進店試穿。目前顾客的比例，是一半洋人一半華人。有酷爱旗袍的客人，不到一個月買六件旗袍。

劉曦冉說，店內旗袍大多都是古董旗袍，是她從全世界各地收集的，包括馬來西亞、英國、法國、新加坡等國家，也有許多來自美國本土。上世紀有許多中國的望族，晚年到美國生活，因此部分古董旗袍，跟他們一同來到美國。劉曦冉店內的古董旗袍都是「僅此一件」，絕不撞款，定價多數在300至400元間。每一件旗袍都體現別緻的細節和精緻的手工藝，例如一件白底紅花圖案的旗袍，劉曦冉說，這件釘珠玫瑰的花樣，是上世紀5、60年代非常流行的圖案。當時選美小姐、電影明星都會穿著此類旗袍，十分具有代表性，就算放到現在，也很時尚。

劉曦冉表示，旗袍對於「合身」的要求非常高，大多數旗袍的布料沒有彈性，完全是依靠剪裁去貼和身材，因此她在選擇這些古董旗袍時，特別考慮到不同身材。大部分的身材，都可以在店裡找到合身的旗袍。

「青衫」旗袍店店主劉曦冉。（受訪者提供）
「青衫」旗袍店店主劉曦冉。（受訪者提供）
店主展示上世紀5、60年代十分流行的釘珠玫瑰樣式旗袍。（記者朱敏梓/攝影）
店主展示上世紀5、60年代十分流行的釘珠玫瑰樣式旗袍。（記者朱敏梓/攝影）

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