打破固有印象 華女：旗袍也能日常穿

劉曦冉原創設計旗袍。（受訪者提供）

95後華裔 女生在巴沙迪那開設名為「青衫」（chingsam）的旗袍店，不僅收藏上百件古董旗袍，店主還自己設計「新式」旗袍，希望能夠打破人們對旗袍的固有印象，讓大家建立「旗袍其實很日常，可以天天穿」的認知。

劉曦冉從小就酷愛中式服裝，大學時她前往喬治亞州 的薩凡納藝術設計學院（Savannah College of Art and Design）攻讀服裝設計專業。她說，在大學做作業的時候，她就非常關注旗袍的裁剪和製作方式，對這方面也比較了解。在畢業後，她曾在紐約從事時尚設計工作，

為實現「旗袍夢」，也因為一次偶然契機，劉曦冉來到洛杉磯 ，開設這家旗袍店。

劉曦冉表示，「通常大家聽到旗袍的時候，覺得一定是那種很傳統的，需要在結婚等特定場合才能夠穿。事實上5、60年代的旗袍非常時尚，許多花色和圖案都打破傳統，例如會加入英文標語、潮流圖案，或是小外套配上短袖旗袍的套裝，完全可以日常穿著。」劉曦冉說，旗袍的不同搭配，能夠適應不同場合，例如她平時穿旗袍會搭配一雙運動鞋，十分輕便，有需要時換一雙高跟鞋，再搭配一些配飾，就可以出去約會，或是出席正式場合。

做為一名服裝設計師，劉曦冉也會設計旗袍，並在其中加入更多現代元素，在面料上也盡量選擇舒適，並考慮到不同人的身材，堅持「實穿」的理念，例如其中一款奶白色流水紋旗袍，十分典雅，衣襟處有兩對花扣，更加增添精緻，另一款薑黃色旗袍採用紅色滾邊，喜慶的同時不失大氣。而藍色青花瓷圖案的旗袍搭配白色的印花，還有白色的蕾絲內襯裙，清新又活潑。