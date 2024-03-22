社安殘障保險申請案 1年平均僅批准31%

社會安全殘障保險（Social Security Disability Insurance，SSDI）申請案被拒情況相當普遍。（KPLC電視台）

巴沙迪那星報報導，2010年至2019年間，社會安全局（Social Security Administration，SSA ）年平均只批准31%社會安全殘障保險 （Social Security Disability Insurance，SSDI）申請案，以下是申請遭拒的可能原因及可採取的應對措施。

嚴格要求

SSDI對成年申請者或代表兒童申請的父母規定所需的工作點數要求及明確的收入限額，但符合SSDI條件的標準可能比較模糊。

如慢性心力衰竭等障礙，已公布符合資格的指標，但症狀和嚴重程度各不相同，申請者需證明他們在某些能力上極度受限。然該保險申請受拒愈來愈普遍。根據最新數據，1999年至2021年間，SSA提高了SSDI拒絕率。

複雜的申訴流程

瓦爾（Christy Vaal）因患有嚴重氣喘、類風濕性關節 炎和慢性淋巴細胞白血病，影響其治療師工作而申請SSDI。儘管醫療紀錄顯示三種病情嚴重，但社安局仍拒絕她前兩次申請，直到第三次在法官聽證會上才獲得批准。

SSA花了16個月才批准瓦爾申請，但這個時間並不令人意外。根據美國聯邦審計署（U.S. Government Accountability Office，GAO）數據，截至2020年10月，平均等待上訴決定時間為一年。

醫療證明責任

部分問題在於申請人需證明他們符合殘疾標準。擔任律師的獨立研究組織「全國社會保險學院」（National Academy of Social Insurance）董事會秘書瓦拉斯（Rebecca Vallas），曾無償代表SSDI申請人，「這些人顯然在法律上是有資格的，但他們無法通過申請的繁文縟節。」

SSDI申請者需證明他們的損傷、障礙非常嚴重，以至無法賺取一定收入。社安局要求他們提供大量證據，如實驗室結果、治療歷史和心理紀錄等，但由於患者情況各不相同，這些證據需進行大量文書等工作。然嚴重健康狀況等證明，並不能保證獲得批准，主要是這些條件如何影響申請者。瓦爾說，「這不一定是一種特定的醫療狀況，但我認為我的疾病對我心裡健康產生累積影響。」

不知自己哪裡出錯

申請SSDI遭拒者，通常不太確定自己哪方面出錯。威利（Cesar-Wiley）的兒子被診斷出罹患癲癇症時，第一次申請SSDI因家庭收入不符規定遭拒。當她請長假照顧兒子，重新申請時再次被拒。她聯繫SSA，但漫長的等待時間、缺乏預約及未回覆的情況讓她陷入困境。

若SSDI被拒該怎麼辦？

專攻殘疾的律師可制定針對遭拒的申請案提出上訴策略。除非得到福利批准，否則他們不會收取報酬，且他們可收取的費用是有限的。全國社會安全索賠人代表組織（National Organization of Social Security Claimants' Representative）能幫助民眾找到殘障律師。

上訴

申請者需在收到SSDI拒絕通知60天內提出上訴，若可以的話，上訴會比重新提交申請好，最好與律師合作完成此過程。SSA可能需幾個月甚至一年，才能對上訴案作出決定。等待期間申請者仍可尋求其他支援，如社會安全生活補助金（Supplemental Security Income，SSI）等。