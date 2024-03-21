6%佣金規定取消 買房不用仲介?

全美房地產 經紀人協會（NAR）就抬高佣金訴訟案達成和解，並同意取消傳統的房地產交易佣金6%規定。該訴訟結果，引起坊間議論紛紛。部分華人買家表示，就盼望這一天，今後購屋交易不再用買方仲介。也有業界人士認為，若從安全考量，避免房屋出現問題，買賣雙方還是各自有仲介更為穩妥，也有法規可遵循。

推廣有機農業的徐仕林博士一直想購新屋，正在等待恰當時機。他說，房地產交易佣金6%取消的規定太好了，就盼望這一天。他預料住房價 格會下跌。如果買房，他會直接找賣家房屋經紀做。因為現在在網上關於購屋資訊都很多，需要了解哪方面的信息都可獲得，所以完全可以自行應付。

準備在奇諾岡購屋的Susan Chang也認為，他不請代表買方的房屋仲介，需要對房屋做相關檢查，可以找專業公司，若懷疑有白蟻，也可找殺蟲公司。因此可省下支付仲介的不菲佣金。完成購屋交易，應該沒有問題。

若依上述兩位受訪買家的做法，恐怕部分房屋仲介有可能要失業。不過，作為資深地產經紀的蕭蘭表示，實際上在房屋交易過程中，一些仲介是做買家生意的，而另外一些是做賣家生意。對於這起訴訟案的結果，若一些房產仲介專門服務買家，恐怕有失業危險。但是作為賣家經紀人，則不必太擔心失去工作。

河濱縣華裔物業管理者Betty Yu認為，房屋交易中，買家和賣家各有經紀人，會使得交易更加穩妥，而不會出現交易過程中疏漏。因為若買家沒有經紀人，所購買的房屋品質就無法得到確認。而賣方若沒有經紀人，整個交易流程也無法準確把握，恐有疏漏。因此提醒，買賣雙方盡量都要有經紀人。

地產投資 專家謝宗煌說，就一般說法，在取消傳統的6%佣金後，買家以為在房屋交易過程中，購買到價格低的房子。因為賣家不需要再支付買方經紀人的佣金，上市房屋標價自然就降低，看起來好像買主買到更便宜的房子。其實不然，殊途同歸，節省下來的房價金額，在付給賣方經紀的佣金中已經互相抵消，買家並未買到更便宜房子。

資深地產經紀袁立功進一步指出，需要提醒的是，若拿較少佣金的賣家經紀，因為不夠專業並存有私心想賺更多佣金，甚至可能將本來買家要加價才買得到的房子的那一部分金額，轉為佣金，而將買賣雙方利益放在一邊。如若真的遇到這種情況，最大受害者就可能是賣家。因此，賣家為節省佣金，結果反而造成更大損失，實在得不償失。