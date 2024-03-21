好萊塢將建首座「螺旋式」辦公大樓 每層都有花園露台

「The Star 」效果圖。（Norman Foster建築事務所）

摩天大樓和花園景觀的組合成為近年來備受矚目的建築新趨勢，好萊塢 （Hollywood）日落大道即將新添一座螺旋式的辦公大樓，該項目耗資10億元，每一層都被花園景觀圍繞，可360度欣賞洛城美景。

房地產開發公司「The Star」向市政府提交計劃，將在6061 West Sunset Boulevard占地2英畝的土地上建造一座22層的同名建築，面積為52萬5000平方呎。該辦公大樓將採用螺旋式設計，層層疊疊的花園沿著圓柱塔上升，通往屋頂餐廳，該大樓可360 度欣賞洛杉磯市中心、好萊塢標誌和太平洋的景色，每座辦公大樓均設有美麗的花園露台。

開發商表示，「The Star」將瞄準好萊塢頂級內容創作者，並設有餐廳、劇院和畫廊等空間。 該建築位於舊華納兄弟工作室（現稱為日落布朗森工作室Sunset Bronson Studios）及其14層辦公大樓的街對面，該辦公大樓目前是Netflix的所在地。前電視中心也在大約一哩之外，該中心正在進行耗資6億元的重建，並將更名為梯隊電視中心(Echelon Television Center)。

「The Star」開發商以建造單戶住宅項目而聞名，於2017年以6410萬元的價格收購了該房產。該開發案將於2026年動工，預計於2029年投入使用。

「The Star」將採取自然採光和通風的城市設計，其中包括廣闊的戶外區域和寬敞的景觀，入口處步行即可到達地鐵站 和好萊塢星光大道，增強了步行體驗。該公司發言人表示，在後新冠疫情時代，獲得新鮮空氣和戶外空間一直是一個重要的考慮因素，特別是對於娛樂和科技行業的人來說。

該大樓將由知名建築事務所Foster + Partners的建築師諾曼·福斯特(Norman Foster) 設計，Foster+Partners是一家總部位於倫敦的建築公司，以世界各地的標誌性建築和結構而聞名，例如倫敦的小黃瓜摩天大樓、紐約的摩根大通總部大樓、香港的蘋果公園等，耗資20億元的標誌性建築比佛利山 莊一號(The One Beverly Hills)目前正在建設中。Foster+Partners建築事務所計畫將「The Star」打造成「辦公空間新時代」的好萊塢地標代表。