羅省龍岡親義公所 舉辦春節祭祖暨聯歡宴

經文處頒發僑委會表揚狀，左起依次為：劉文新、張展鵬、關華正、紀欽耀、劉榮、趙關遠。（受訪者提供）

羅省龍岡親義公所17日舉行2024年春節祭祖暨聯歡晚宴，駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處、洛杉磯華僑文教服務中心、華埠 僑團及來自全美各地龍岡宗親等逾百人參與午間祭祀典禮，聯邦眾議員趙美心 出席了當天晚上近500人的聯歡宴會。

駐洛經文處處長紀欽耀、副處長張正育、領事車懿恬與趙子懿；洛僑中心副主任鄭心茹與方瓊逸出席了與祭祀典禮。羅省龍岡親義公所每年春節祭祖及聯歡晚宴，除了洛城劉關張趙四姓宗親暨家人，今年有來自美洲龍岡公所主席關泰和、美國龍岡總公所主席劉新煥、三藩市龍岡公所主席關超英，以及逾70宗親從各城市匯聚洛杉磯共襄盛會。按照傳統習俗，主席關華正與各級職員及嘉賓進行祭祖典禮。

紀欽耀表示，春季祭祖典禮是華人社會的傳統，他看到眾多外地趕來的嘉賓，令他佩服龍岡公所的團結，各公所互相往來祝賀，展示宗族團結綿密。紀欽耀表示，他與主席關華正談及其先輩關雲長最著名的「過五關，斬六將」事蹟，他知悉名義軒瑞獅團將表演這段精彩武術，希望龍岡親義公所繼續傳承忠義仁勇的精神，促進僑社和諧，在元老的高瞻遠矚帶領中，族務發達。紀欽耀代表僑委會徐佳青委員長向主席團頒發表揚狀。

主席關華正感謝來自美洲各地宗親及洛城僑團首長的參與支持，他將努力為宗親服務，不遺餘力。為增加節日氣氛及展現武術技能，龍岡公所名義軒瑞獅團特別演出「關雲長單長赴會」及功夫示範，贏得全場喝采。