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加州女性議員 人數可望再增

編譯廖宜怡／綜合報導
根據早期初選結果，加州議會女性議員人數有望再創新紀錄。（美聯社）
根據早期初選結果，加州議會女性議員人數有望再創新紀錄。（美聯社）

隨著謝安達（Adam Schiff）和加維（Steve Garvey）晉級今年11月決選，爭奪加州聯邦參議員席位，將使加州出現32年來首次在參議院沒有女性代表的情形。不過，CalMatters指出，至少加州議會的女性議員可能增加，甚至可能再創新紀錄。

在2022年選舉中，女性在加州參議會和眾議會共120個席位中贏得了50個席次，創下歷年來最高紀錄。致力推動女性擔任公職的組織「縮小加州差距」（Close the Gap California）預估，根據截至目前的初選開票結果，11月決選後，加州女性議員人數可能增加到至少55位。

「縮小加州差距」表示，這將使女性在議會的代表人數較接近加州男女人口比例。根據數據，女性人口現在占加州總人口的50%，但在議會中只占42%。如果女性議員人數能增加到55位，這一比例將上升至46%。「縮小加州差距」甚至預測，加州參議會有可能出現史上首次女性議員占多數的情況。

「縮小加州差距」執行董事德拉諾（Susannah Delano）在一份聲明中說：「女性議員候選人正在證明，我們於2022年創下的歷史紀錄不只是一個周期的浪潮而已，對加州來說是個好消息。」

CalMatters指出，部分女性候選人如果當選，將創下一些「第一」的紀錄。例如，競選洛杉磯選區眾議員的候選人卡洛薩（Jessica Caloza）若當選，將是加州眾議會中首位菲律賓裔議員；競選聖荷西選區眾議員的史利克里許南（Tara Sreekrishnan）和聖地牙哥選區眾議員的帕特爾（Darshana Patel）若當選，將是首位當選加州眾議員的印度裔女性；競選科齊拉谷（Coachella Valley）議員的密道頓（Lisa Middleton）若當選，則將是加州議會首位跨性別女性議員。

「縮小加州差距」稱，在19個保證或可能選出女性議員的選區中，有13個選區至少有一位少數族裔女性候選人晉級11月決選。

支持多元性別群體的維權組織「平等加州」（Equality California）發言人沙林納斯（Jorge Reyes Salinas）說：「所有現任的多元性別（LGBTQ+）議員都已從初選中勝出，相信決選之後，會有更多多元性別議員加入議會。」

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