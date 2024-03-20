南加內陸14基礎設施 聯邦撥款1700萬

聯邦眾議員艾圭拉。（艾圭拉官網）

聯邦眾議員 艾圭拉（Pete Aguilar）辦公室消息，南加 內陸14個基礎設施項目，獲得聯邦撥款1700萬元。

艾圭拉在聲明中表示，這筆資金將支持當地執法和公共安全、減少交通擁堵、建造更多可負擔房、改善飲用水質量。

這項資金，是2024聯邦政府 撥款計畫的一部分；艾圭拉在2023年，就為內陸基礎設施項目提出資金申請。這些項目包括，位於高地市（Highland）210號公路與5街交匯處的道路拓展，該道路是聖伯納汀諾國際機場周邊的主要交通，拓展後能緩解嚴重交通擁堵。在聖伯納汀諾縣建立Arrowhead Grove社區資源中心，提供健康、福利和住房服務。在聖伯納汀諾市實施可負擔住房發展和保障服務，升級管道系統、添加熱水器、更換屋頂、添加太陽能板、安裝節能窗和其它節能、節水設施升級。為庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）交通通訊網路提供支持，改善交通信號效率。

其它項目還有，聖伯納汀諾州立大學科技勞動力和學習中心技術升級，提供學生、教職員及雇主在該中心的網路安全培訓項目。西谷水局Bunker Hills Wells項目，支持鑽探和配置兩眼地下水生產井，配備儲水罐、增壓泵和管線。