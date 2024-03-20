我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子自曝曾吸毒 川普：當總統「不排除驅逐出境」

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

南加內陸14基礎設施 聯邦撥款1700萬

記者啟鉻／河濱即時報導
聯邦眾議員艾圭拉。（艾圭拉官網）
聯邦眾議員艾圭拉。（艾圭拉官網）

聯邦眾議員艾圭拉（Pete Aguilar）辦公室消息，南加內陸14個基礎設施項目，獲得聯邦撥款1700萬元。

艾圭拉在聲明中表示，這筆資金將支持當地執法和公共安全、減少交通擁堵、建造更多可負擔房、改善飲用水質量。

這項資金，是2024聯邦政府撥款計畫的一部分；艾圭拉在2023年，就為內陸基礎設施項目提出資金申請。這些項目包括，位於高地市（Highland）210號公路與5街交匯處的道路拓展，該道路是聖伯納汀諾國際機場周邊的主要交通，拓展後能緩解嚴重交通擁堵。在聖伯納汀諾縣建立Arrowhead Grove社區資源中心，提供健康、福利和住房服務。在聖伯納汀諾市實施可負擔住房發展和保障服務，升級管道系統、添加熱水器、更換屋頂、添加太陽能板、安裝節能窗和其它節能、節水設施升級。為庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）交通通訊網路提供支持，改善交通信號效率。

其它項目還有，聖伯納汀諾州立大學科技勞動力和學習中心技術升級，提供學生、教職員及雇主在該中心的網路安全培訓項目。西谷水局Bunker Hills Wells項目，支持鑽探和配置兩眼地下水生產井，配備儲水罐、增壓泵和管線。

眾議員 南加 聯邦政府

上一則

南加校園霸凌 優秀女生被暴打 眾同學袖手旁觀

下一則

飛碟？極光？洛城上空神秘景象原來是它

延伸閱讀

新墨州官員參與國會暴動遭解職上訴 大法官退回

新墨州官員參與國會暴動遭解職上訴 大法官退回
螞蟻啟動組織升級 韓歆毅任集團總裁

螞蟻啟動組織升級 韓歆毅任集團總裁
CBP認可 安大略機場升級著陸權機場

CBP認可 安大略機場升級著陸權機場
節目中稱川普被認定涉性侵 ABC新聞網和主持人挨告

節目中稱川普被認定涉性侵 ABC新聞網和主持人挨告
德州警要抓無證客 最高院再擋

德州警要抓無證客 最高院再擋
聯邦允撥2.05億 助北加建水庫

聯邦允撥2.05億 助北加建水庫

熱門新聞

橙縣衛生局首席醫療官Regina Chinsio-Kwong分享兩年前確診乳癌的經歷。（記者蕭迪玉╱攝影）

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

2024-03-12 20:18
兩名竊賊在屋內將監控損壞。（ABC7）

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

2024-03-12 15:28
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
李梅和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（洛杉磯市警察局）

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

2024-03-16 15:35
被告Germarcus Lamar David被判一級謀殺罪。(FOX11)

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

2024-03-14 17:23
Bella性格溫順，外表招人喜愛，無論是抱是親握爪都來者不拒。（記者張宏／攝影）

影／華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次

2024-03-12 18:58

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅
聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高