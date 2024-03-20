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安大略機場獲起落權 海關將升級服務

洛杉磯訊
安大略機場升級爲CBP指定起落權機場。（海關與邊境保護局提供）
安大略機場升級爲CBP指定起落權機場。（海關與邊境保護局提供）

持續37個月客運上升和新年頭兩月創紀錄的開門紅之後，安大略國際機場19日再傳喜訊：從今年秋季開始，安大略機場將從繳費機場過渡成為聯邦邊境保護局指定的擁有起落權機場（Landing Rights airport），海關與邊境保護局將增加和提升安大略國際機場的服務範圍和等級。

聯邦海關與邊境保護局機場（U.S. Customs and Border Protection）當天與安大略國際機場共同宣佈了這一消息。雙方表示，這意味著，安大略機場的客運和貨運將有更大的發展空間。

根據新的聯邦指示，聯邦海關與邊境保護局將為安大略機場提供所有移民、海關和農產品檢驗服務。所有抵達安大略機場的國際私人和商用飛機，都必須提前向駐站的海關與邊境保護局辦公室提交一份授權書以獲得起落權，才能在安大略機場起飛或降落。

安大略機場獲得海關與邊境保護局著陸權，意味著機場將可以加快建設，同時擴大客運和貨運。尤其在貨運及快遞運輸方面，隨著海關與邊境保護局在服務範圍擴大及等級提升，安大略機場未來可望成為貨運和快遞承運樞紐。

美國海關邊境保護局駐洛杉磯營運總監Cheryl M. Davies19日表示，新計劃將是聯邦政府與安大略機場啟動長期關係關係重要一步，海關與邊境保護局在該機場擴大服務無疑將促進當地經濟以及機場的長足發展。

安大略機場管理局首席執行官Atif Elkadi表示，海關和邊境保護局對機場服務擴大和升級，預期對南加州、尤其對內陸地區的經濟帶來非常積極的影響。

安大略國際機場從2018年獨自運營以來，一直使用向海關與邊境保護局付費方式運營（CBP's User Fee Facilities Program），該運營方式下，只有付費的客運和貨運飛機才能在安大略機場起落。

升級成為起落權機場，意味著只要獲得海關與邊境保護局許可，來自外國地區的貨運和客運飛機都可以在安大略機場起落。

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