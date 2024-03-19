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內陸貨運量減 UPS將裁員逾300人

聖伯納汀諾訊
UPS在安大略機場的貨運飛機。（ONT）
UPS在安大略機場的貨運飛機。（ONT）

美國快遞業巨頭優比速（UPS）宣布，將於4月間，在安大略國際機場（ONT）的地區空運中心取消一個班次，這將導致333名員工失去工作。

根據UPS於3月初向加州就業發展廳發出的通知，這項裁員將於4月27日生效，原因是與公司運營網絡中的貨量損失有關。公司表示，裁員將影響包括131名負責裝卸包裹員工、26名中心主管和其他部分人員在內的工作崗位。

人力資源總監克魯茲（Lori Cruz）表示，遭解雇的屬於工會成員工人可擁有「選擇權」。UPS發言人斯基恩（Matt Skeen）表示，裁員名單上的工會工人可以選擇填補安大略或其他地區UPS工廠的空缺職位。該公司在內陸地區利維多（Rialto）、庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）和芳塔那（Fontana）有運營貨運工廠。

UPS在聲明中表示，「我們經常評估業務運營，並加以調整網絡，以滿足貨量需求，並能夠繼續提供行業領先的服務，同時保持有競爭力的價格」。UPS在2023年第4季度的收益報告反映了這一衰退趨勢，該報告顯示，平均每日國內貨量比2022年下降了7.4％，國際貨量則下降了8.3％。

此外，UPS還宣布了一項計畫，2024年將裁減1萬2000個職位，主要是全職和兼職管理人員以及合同工人，以使公司「調整資源」。在1月的收益電話會議中，首席執行官托梅（Carol Tome）表示，這些員工縮編將使公司節省約10億元成本。UPS截至2024年1月的員工人數約為49.5萬人，比疫情需求高峰期的54萬人減少超過4萬人。

UPS報告稱，截至2023年最後三個月，公司凈收入為161億元，遠低於前年同期的345億元。公司還暗示旗下Coyote卡車貨運經紀業務可能會被出售。

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