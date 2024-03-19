洛城新語╱父母不要再泥塑孩子未來

父母普遍對孩子有很高期望，所謂「望子成龍，望女成鳳。」在美國的華人 父母也不例外。在父母眼中，孩子長大後的理想職業無非有四種：律師、醫師、工程師或者會計師。因為這幾種職業賺錢多，可以提供富足的生活保障，還有社會地位，講出去很有面子。不過在引導孩子未來職業方向上，父母還需兼顧孩子的興趣天賦，不是所有華人孩子都適合從事以上四種職業。

近日，在華人聚集的聖蓋博市，某助學基金會向該市幾位優秀的華裔 高中生頒發獎學金。獲獎的幾位女孩上台發言講述未來夢想職業時，不是成為工程師就是醫師，竟出奇地一致。讓人不禁懷疑，這是她們自己的還是她們父母的夢想？華人父母對孩子的職業期許也可以體現在各項學生競賽中，例如機器人競賽、數學競賽中，團體成員有不少都是華裔小孩。

在美國，很多華人家長對孩子的期許，是上名校，未來當醫師、工程師或律師、會計師。從家長角度出發，為了孩子以後的生活富足，這點無可厚非。華人家長都是「低風險投資 者」，不是其他職業不好，而是這幾類職業出錯率比較低。

不過如果美國華人孩子的夢想，都是成為醫師、律師，這未必又有點悲哀。小孩子出生時都是一張白紙，他們的興趣愛好、未來職業確實需要父母的指引。除了考量職業外來發展的穩定性，也要考慮孩子的天賦和興趣。畢竟職業是每天都要進行的工作，幹一份不喜歡的工作，是很痛苦的。特別是像醫生這樣的職業，每天都很辛苦、忙碌，走好這條路更多的要靠興趣和對病人的責任感，而非利益驅使。

其次，工程師、醫師、會計師和律師這些工作雖然體面，薪水高，但也很辛苦。這些高薪職業表面上風光，但很多時候甚至需要犧牲與家人相處的時光和身體健康。再次，在美國，即便不從事上述幾種高薪行業，做一般的中產階級工作，也能養活自己和家人，實現溫飽生活。從事一份薪水一般的工作，但可以支配更多閒暇時光，也很幸福。賺錢多和幸福感不是一定成正比的。

在美國，華人父母希望孩子從事高薪體面的工作，其實是有歷史原因的。在過去的中國社會，中下層家庭父母生活不如意，最大的願望就是依靠孩子考上好大學，從事高薪職業來「翻身」。有不少父母未來都需要依靠孩子的救濟。因此，孩子將來有出息，就是他們最大的希望和期待。在美國，社會狀況又有不同，在社會福利較好的情況下，華人父母多數不需要在未來依靠孩子養老。孩子沒有這方面的壓力後，在職業上也應脫離「考名校、從事高薪職業」的情節。畢竟，就像詩人紀伯倫寫的：「你的孩子，其實不是你的孩子...你可以給予他們的是你的愛，卻不是你的想法。」