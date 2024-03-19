中國爭南美海上貿易 對美依賴降

拜登總統簽署行政令，其中提及中國製造的起重機有安全隱患。（示意圖，洛杉磯港網頁）

在過去很多年，中國一直是美國最大貿易國。如今，該現象有所變化。洛杉磯港 口18日舉行每月簡報會，洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）透露，中國近幾年加強與南美洲國家的合作，搶奪南美海上貿易市場，企圖削減美國對中國增加關稅 的不利影響。除貿易外，港口的網路安全，也是中美兩國的「戰場」。

近幾年，在美國對中國商品施加高關稅的背景下，中國政府加強與南美各國的貿易往來，試圖通過增加對墨西哥 出口的貿易量，來規避直接出口至美國貨物的高關稅。賽洛卡介紹，川普政府2018年開始，就對中國貨物的進出口採取高關稅，而中國政府也絕非「等閒之輩」，近幾年加強與南美各國的合作，特別是在墨西哥的大手筆投資，試圖繞過美國的高關稅。加拿大、美國、墨西哥三國有貿易協定（USMCA），關稅相對較低。

而過去一直依賴中國製造業的美國各企業，近年來也紛紛採取「中國+1」策略，將製造業更多分散在其他亞洲國家。數據顯示，洛杉磯港2022年57%的貨運量與中國有關；2023年下降至53%。塞羅卡預測，未來幾年，該數字會進一步下降至45%。

中國在南美洲地區的投資，最典型的就是中國國企「中國遠洋運輸集團」（China Cosco Shipping）斥巨資在秘魯漁港錢凱（Chancay）興建的深水港。中國對該港口的持股達60%。該港預計在今年下半年開始第一階段運營，將為中國獲取南美洲豐富物產提供直接管道。如今中國已經成為幾個南美國家的最大貿易國。

除爭奪與南美各國的貿易權，港口的網路安全，中美兩國也暗暗較勁。拜登總統今年2月頒發行政令，其中提及中國製造貨櫃起重機（cargo cranes）潛藏國家安全風險。根據NBC援引一名高級行政官員說法，美國港口80%的起重機，都是中國製造。

對此，在當天的洛杉磯港簡報會上，作客嘉賓港口運行公司APM地區管理總監Leo Huisman表示，值得注意的是，雖然這些起重機是中國製造，但其中的控制系統，是德國製造。他指出，港口網路安全，確實是這幾年的熱門話題，每個港口都應該加強安全管理。