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灰鯨被沖上南加海岸 來不及救援

洛杉磯訊
該灰鯨被卡在沙裡，已確認死亡。（加州野生動物中心網頁）
該灰鯨被卡在沙裡，已確認死亡。（加州野生動物中心網頁）

灰鯨（Gray whale）通常在2月中旬至5月初向北遷徙時經過加州，這段時間民眾有機會看到這個龐然大物的身影。16日，一頭灰鯨出現在南加馬裡布（Malibu）的Point Dume海岸，並被海浪沖上岸，無人機捕捉到了這一畫面。

當天，攝影師Cody Boone在操控無人機時，發現了這頭灰鯨在靠近Point Dume海岸線的地方受到海浪衝擊，最終被海浪沖上岸。加州野生動物中心（CWC）表示，他們接到了關於一頭灰鯨遇險的電話，但這隻年輕的雄性灰鯨在被移回水中之前就已經死亡。CWC目前正與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）合作，計畫從鯨魚身上獲取樣本，以確定導致這種情況的原因。

官方稱，這頭重約1萬3000磅的灰鯨目前被卡在沙裡，但隨著潮水上漲，這頭卡在沙子裡的灰鯨可能會移動。

NOAA表示，灰鯨是受到「聯邦海洋哺乳動物保護法」保護的動物，體重可達9萬磅，體長為42至49呎。灰鯨的往返遷徙距離可達1萬至1萬4000哩，是哺乳動物中年度遷徙時間最長的動物之一。在遷徙途中，灰鯨面臨被漁具纏住和被船隻撞擊的威脅，以及虎鯨的獵食。在覓食和繁殖地之外，灰鯨通常被認為是獨行動物，儘管偶爾會發現牠們成小群出沒，但通常不會待在一起。

一頭擱淺的灰鯨在南加馬里布的Point Dume海岸被發現。（加州野生動物中心網...
一頭擱淺的灰鯨在南加馬里布的Point Dume海岸被發現。（加州野生動物中心網頁）

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