慈善耀洛城 5梅花獎得主將演繹折子戲

「梨園寄意慈善耀洛城」將於3月22日在羅斯密高中禮堂呈獻一場精彩的粵劇表演（受訪者提供）

由寄意文藝主辦及基督教角聲醫療中心協辦的「梨園寄意慈善耀洛城」，將於3月22日在 Rosemead High School Auditorium 呈獻一場精彩的粵劇表演。這場活動邀請了來自廣州的五位著名粵劇名伶：黎駿聲、歐凱明、陳韻紅、林家寶及崔玉梅，他們不僅是中國國家一級演員，也是戲劇梅花獎的得主，將共同演繹令人期待的折子戲專場。

寄意文藝負責人鍾陳潔文表示，自 2006 年成立以來，寄意文藝一直致力於傳承和推廣粵劇藝術。這次演出的主要目的，除滿足洛杉磯 粵劇觀眾渴望欣賞專業演出的願望，另一重要目的是為服務華人 社區的基督教角聲醫療中心的長者保健及家庭資源中心籌款。

基督教角聲醫療中心行政總監吳周秀蘭（Carolin Eng）感謝寄意文藝與基督教角聲醫療中心合作。她說，藉這次演出為基督教角聲醫療中在艾爾蒙地 (El Monte)診所第二期擴建工程：長者保健及家庭資源中心籌款。長者保健及家庭資源中心的成立旨在為社區中的長者提供全方位服務，如健康講座、興趣課程、義工服務、家庭輔導、健身課程及照顧者支援服務等，目的是讓更多有需要的人，尤其是長者及其家庭能夠獲得適當的服務和協助。