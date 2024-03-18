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土霸王占屋不還 討屋獵人伸援

編譯胡立宗／綜合報導
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

南加各地強占空屋的「土霸王」（squatter）愈來愈多，但是近來出現了一個類似漫威英雄的人物，57歲的謝爾頓（Flash Shelton）正帶領著「討屋獵人」（The Squatter Hunters）仗義行俠，到處幫受害屋主快速討回房產。

洛杉磯KTLA電視台報導，謝爾頓立志成為討屋獵人的原因，來自於自己母親2019年的經驗。父親過世後，媽媽打算出售北加舊屋，但閒置的空屋卻被一群土霸王占據，還連整套家具都購置完全，在警方說他們無法可管的情況下，謝爾頓決定自力救濟。

謝爾頓說，因為土霸王往往偽造租約，所以他就讓媽媽替他簽一份真正的租約，然後趁著七個人都出門時，進入老家，設好錄影機、封上後門，然後把家具全都搬到屋外。當土霸王回來時，謝爾頓拿出租約趕人，非法占屋的人就此不再現身。

在這次成功經驗後，謝爾頓發現了他的天職，就是幫無辜受累的屋主討回房產。除了組織一群專業的「討屋獵人」，還準備法律文件、配備自衛武器，成功幫人討回住家。他的經歷都公開在YouTube上，屋主可以以5000元至2萬元委託他，這比花十幾萬請律師還不見得保證討回要划算的多。

最近一個成功案例發生在好萊塢岡（Hollywood Hills），屋主是個老婦人，當她在今年2月發現屋子遭占後，找上謝爾頓幫忙，結果他與團隊多方分析土霸王的威脅程度，並備妥合法文件，最後成功趕走每晚開趴擾民的占屋者。謝爾頓說，比起數月、數年的法律程序，他的辦法顯然更加快速有效。

南加 洛杉磯 好萊塢

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