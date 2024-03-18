靳燁 中國環球小姐的美麗與荊棘

靳燁（右四）在Biltmore酒店參加了亞洲名人堂活動。（受訪者提供）

選美比賽冠軍的頭銜在公眾眼中是光鮮亮麗的，而這美麗背後的艱辛和責任往往不為人知。環球小姐（Miss Universe）2013年中國區冠軍靳燁，從模特兒界輾轉到選美舞台，再到如今操辦選美賽事，期盼著助力中國選美的發展。靳燁近日來到洛杉磯 參加慈善和公益活動，並分享了她在選美路上的起承轉合。

靳燁成長在河北石家莊，自小嚮往和熱愛舞台，自16歲開始涉足模特兒行業，19歲成為職業模特兒。靳燁積極參加各種模特比賽，希望在舞台上發光發亮，但名次不夠理想。2013年，靳燁到了25歲的關卡，按照模特界的標準，已年齡偏大，而選美競賽一般要求在25到27歲以下，她認為是最後一搏的機會，於是報名參加了環球小姐的中國區比賽。

靳燁表示，最初開始嘗試選美是因為其舞台更具包容性，不僅考察選手的外在，還考慮各項軟性因素，如表情、肢體語言、智力問答及英語能力等。靳燁曾參加過世界小姐中國區比賽五年，但都遺憾未能獲得前三名頭銜，她說不同選美比賽風格也會不同，後來有朋友向她推薦環球小姐，她才終於找到適合自己的舞台。

靳燁代表中國參加2013年環球小姐總決賽，躋身16強。（受訪者提供）

2013年8月，靳燁一路披荊斬棘摘得了環球小姐中國區冠軍，之後代表中國參加了在莫斯科舉辦的全球總決賽。在與來自86個國家的選手競技的過程中，她感受到了前所未有的壓力，這不僅源自比賽本身和她英語溝通的局限，也因為她意識到自己的肩上的重擔-- 她的舉止談吐代表著中國女性的形象。不過，靳燁化壓力為動力，決定聆聽內心的聲音，別人都說選美舞台上只有捲髮大波浪，她卻堅持保留特色齊劉海，勇敢做自己。她最終入圍 全球16強，並獲得環球親善小姐的榮譽，這是中國選手首次在全球總決賽中摘得兩個獎。

擔任中國環球小姐的一年看似是靳燁人生的高光時刻，她遊歷各種國家參加慈善和文化交流活動，包括中法建交舞會、摩納哥親王接見的慈善活動等。但那一年，某種程度上卻是靳燁的至暗時刻，因為許多活動是義務性的，沒有收入。同時，突然增加的關注和責任讓她不時感到疲憊。不過現在回頭看，靳燁認為那是飛速成長的一年，她感受到了愛與美的號召力，也意識到她能用自己的能量將愛與美傳遞給更多人。

靳燁（左）與恩師靳羽西（右）出席傑出亞裔女性頒獎典禮。（受訪者提供）

在環球小姐任期結束後，靳燁也感到迷茫，但幸運的是，她接到了環球郵輪旅行的邀請，實現了一直以來的心願。旅行結束後，她決定開始做選美賽事IFSM國際時尚超模大賽，覆蓋全年齡段，從兒童到老年。這不僅因為她有豐富的參賽經驗，也因她希望能推動中國選美走向世界。她目前在做的青少年賽事吸引了許多小選手參與，靳燁說，「即便小朋友今後不從事模特、選美的行業，但參加培訓對她們的儀態和形體也是非常有幫助的。」靳燁表示，目前中國大眾對選美的認知還比較侷限，以為只是攀比外在，但其實選美不僅是形象氣質，更是自信與愛。

靳燁常來洛杉磯參加各種活動，此行不僅在Biltmore酒店參加了亞洲名人堂活動，還出席了靳羽西同一世界基金會舉辦的傑出亞裔 女性頒獎典禮，她很榮幸能參與到為亞裔女性發聲的行列中。談到未來規劃，靳燁希望繼續致力於發展中國選美，將中國選美與世界連接，讓更多的中國選手走向國際舞台，讓世界看到中國獨特的美。