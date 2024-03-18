我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

靳燁 中國環球小姐的美麗與荊棘

記者劉子為╱洛杉磯報導
靳燁（右四）在Biltmore酒店參加了亞洲名人堂活動。（受訪者提供）
靳燁（右四）在Biltmore酒店參加了亞洲名人堂活動。（受訪者提供）

選美比賽冠軍的頭銜在公眾眼中是光鮮亮麗的，而這美麗背後的艱辛和責任往往不為人知。環球小姐（Miss Universe）2013年中國區冠軍靳燁，從模特兒界輾轉到選美舞台，再到如今操辦選美賽事，期盼著助力中國選美的發展。靳燁近日來到洛杉磯參加慈善和公益活動，並分享了她在選美路上的起承轉合。

靳燁成長在河北石家莊，自小嚮往和熱愛舞台，自16歲開始涉足模特兒行業，19歲成為職業模特兒。靳燁積極參加各種模特比賽，希望在舞台上發光發亮，但名次不夠理想。2013年，靳燁到了25歲的關卡，按照模特界的標準，已年齡偏大，而選美競賽一般要求在25到27歲以下，她認為是最後一搏的機會，於是報名參加了環球小姐的中國區比賽。

靳燁表示，最初開始嘗試選美是因為其舞台更具包容性，不僅考察選手的外在，還考慮各項軟性因素，如表情、肢體語言、智力問答及英語能力等。靳燁曾參加過世界小姐中國區比賽五年，但都遺憾未能獲得前三名頭銜，她說不同選美比賽風格也會不同，後來有朋友向她推薦環球小姐，她才終於找到適合自己的舞台。

靳燁代表中國參加2013年環球小姐總決賽，躋身16強。（受訪者提供）
靳燁代表中國參加2013年環球小姐總決賽，躋身16強。（受訪者提供）

2013年8月，靳燁一路披荊斬棘摘得了環球小姐中國區冠軍，之後代表中國參加了在莫斯科舉辦的全球總決賽。在與來自86個國家的選手競技的過程中，她感受到了前所未有的壓力，這不僅源自比賽本身和她英語溝通的局限，也因為她意識到自己的肩上的重擔-- 她的舉止談吐代表著中國女性的形象。不過，靳燁化壓力為動力，決定聆聽內心的聲音，別人都說選美舞台上只有捲髮大波浪，她卻堅持保留特色齊劉海，勇敢做自己。她最終入圍全球16強，並獲得環球親善小姐的榮譽，這是中國選手首次在全球總決賽中摘得兩個獎。

擔任中國環球小姐的一年看似是靳燁人生的高光時刻，她遊歷各種國家參加慈善和文化交流活動，包括中法建交舞會、摩納哥親王接見的慈善活動等。但那一年，某種程度上卻是靳燁的至暗時刻，因為許多活動是義務性的，沒有收入。同時，突然增加的關注和責任讓她不時感到疲憊。不過現在回頭看，靳燁認為那是飛速成長的一年，她感受到了愛與美的號召力，也意識到她能用自己的能量將愛與美傳遞給更多人。

靳燁（左）與恩師靳羽西（右）出席傑出亞裔女性頒獎典禮。（受訪者提供）
靳燁（左）與恩師靳羽西（右）出席傑出亞裔女性頒獎典禮。（受訪者提供）

在環球小姐任期結束後，靳燁也感到迷茫，但幸運的是，她接到了環球郵輪旅行的邀請，實現了一直以來的心願。旅行結束後，她決定開始做選美賽事IFSM國際時尚超模大賽，覆蓋全年齡段，從兒童到老年。這不僅因為她有豐富的參賽經驗，也因她希望能推動中國選美走向世界。她目前在做的青少年賽事吸引了許多小選手參與，靳燁說，「即便小朋友今後不從事模特、選美的行業，但參加培訓對她們的儀態和形體也是非常有幫助的。」靳燁表示，目前中國大眾對選美的認知還比較侷限，以為只是攀比外在，但其實選美不僅是形象氣質，更是自信與愛。

靳燁常來洛杉磯參加各種活動，此行不僅在Biltmore酒店參加了亞洲名人堂活動，還出席了靳羽西同一世界基金會舉辦的傑出亞裔女性頒獎典禮，她很榮幸能參與到為亞裔女性發聲的行列中。談到未來規劃，靳燁希望繼續致力於發展中國選美，將中國選美與世界連接，讓更多的中國選手走向國際舞台，讓世界看到中國獨特的美。

亞裔 洛杉磯 入圍

上一則

陳燦培夫婦慶金婚 禮金3萬全捐UCLA中西醫學中心

下一則

漢字文化節 造紙、皮影戲吸睛

延伸閱讀

第39屆洛杉磯馬拉松 參賽人數史上第二多

第39屆洛杉磯馬拉松 參賽人數史上第二多
亞特蘭大槍案三周年 洛社團研討反仇亞

亞特蘭大槍案三周年 洛社團研討反仇亞
迎春假旅遊季 LAX祭停車、購物優惠

迎春假旅遊季 LAX祭停車、購物優惠
洛杉磯兩所天主教學校面臨關閉 家長學生展開自救行動

洛杉磯兩所天主教學校面臨關閉 家長學生展開自救行動
貝克漢家最帥次男羅密歐 和模特兒女友鬧翻分手？

貝克漢家最帥次男羅密歐 和模特兒女友鬧翻分手？
遭丈夫當街猛踹 選美女星坐地大哭 民眾報案

遭丈夫當街猛踹 選美女星坐地大哭 民眾報案

熱門新聞

橙縣衛生局首席醫療官Regina Chinsio-Kwong分享兩年前確診乳癌的經歷。（記者蕭迪玉╱攝影）

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

2024-03-12 20:18
兩名竊賊在屋內將監控損壞。（ABC7）

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

2024-03-12 15:28
被告Germarcus Lamar David被判一級謀殺罪。(FOX11)

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

2024-03-14 17:23
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20
李梅和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（洛杉磯市警察局）

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

2024-03-16 15:35
Bella性格溫順，外表招人喜愛，無論是抱是親握爪都來者不拒。（記者張宏／攝影）

影／華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次

2024-03-12 18:58

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事