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南加台美急難救助協會成立 支援受困台僑、留學生

記者張庭瑜／洛杉磯報導
南加州台美急難救助協會成立，會長、理事會成員以及社區代表大合影，將為遭遇突發狀況的台灣僑民和留學生及時提供支援。（記者張庭瑜／攝影）
南加州台美急難救助協會成立，會長、理事會成員以及社區代表大合影，將為遭遇突發狀況的台灣僑民和留學生及時提供支援。（記者張庭瑜／攝影）

專注於為南加州地區台美人提供急難救助的新組織「南加州台美急難救助協會」16日（周六）在羅斯密市（Rosemead）成立、展開運作，並同日召開創會大會。協會將透過與當地社區的緊密互動，凝聚並發揮僑界的關愛力量，為遭遇突發狀況的台灣僑民和留學生及時提供支援。

南加州台美急難救助協會，透過定期會議和活動凝聚僑界力量，加強成員聯繫合作。入會機制嚴格，需獲兩名現任理事推薦，經會員資格審查委員會評核，最後由理事會半數以上投票同意才能加入。

田詒鴻（中）期許協會能整合南加州廣大地區內眾多救助組織的資源，建構一個超越國籍、...
田詒鴻（中）期許協會能整合南加州廣大地區內眾多救助組織的資源，建構一個超越國籍、秉持人道主義的救援網絡，及時為身陷困境者伸出援手。（記者張庭瑜／攝影）

根據安排，協會每年將召開三次大型會議，包括年初、年中理事會，以及年末的會員大會選舉。年末會議將選出隔年度會長及三位副會長。首屆領導團隊由創會會長田詒鴻出任會長，于仁豪、李金生、徐菡美擔任副會長，陳玲華出任秘書長，陳英煌出任財務長。

駐洛杉磯台北經文處張正育副處長表示，協會除了急難救助，也參與社區服務發放物資，有助提升台灣國際形象與影響力。他指出，政府海外資源有限，當地僑胞和急難救助協會的支援尤為重要，能為官方成員到場前提供初步處理。

南加州台美急難救助協會成立，領導團隊成員宣誓就職。（記者張庭瑜／攝影）
南加州台美急難救助協會成立，領導團隊成員宣誓就職。（記者張庭瑜／攝影）

創會會長田詒鴻則感謝前僑委會主委吳新興推動建立全球僑民救助網絡的貢獻。吳前主委鼓勵擁有特殊人力資源的僑民成為救助骨幹，以此為基礎在各地設立救助中心，不僅加強海外僑民互助，也促進全球台灣社群凝聚合作。而南加州範圍廣大，僑民與學生眾多，需要多個救助組織通力合作，共享資源提供協助。他也期許未來能整合各方資源，建構一個不分國籍的人道救援網絡，為有需要者伸出援手。

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