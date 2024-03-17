慈濟綠都市環保活動 綠化知識帶回家

民眾紛紛在蔬果攤前駐足挑選心儀的盆栽植物。（記者張庭瑜／攝影）

在洛杉磯 縣核桃 市（Walnut）佛教慈濟教育志業基金會的生命科學農場16日（周六）舉辦綠都市環保生態園藝活動，內容豐富多元，包括園藝用品及植物苗木的販售、園藝講座、社區資源教育推廣及環保遊戲等，吸引眾多民眾熱情參與。

影音: 記者張庭瑜

活動現場不僅販售各式多肉植物，還提供豐富多樣的果樹及蔬果盆栽，許多民眾特地推車前來，仔細挑選著心儀的盆栽植物；而園藝愛好者們更興致勃勃地討論著植物的特性與照料要點，彼此交流心得。

園藝課程針對肥料施作技巧的專題分享，吸引眾多民眾拍照、記錄。（記者張庭瑜／攝影）

初次參加活動的劉小姐表示，自己本就對園藝充滿熱情，在朋友的推薦下來到現場，一下子就被琳瑯滿目的植物所吸引。在專業人士的指導下，劉小姐挑選了幾盆心儀的植物，還學到了不少實用的種植技巧，收穫滿滿。

而從事園藝業已有五年之久的攤主Katrina首次將其精心培育的多肉植物帶至現場販售，她表示，多肉植物以其耐旱、易照料的特性深受民眾喜愛，即使放置在大袋土中也能健康生長，不會造成困擾。作為活動中唯一專門販售多肉植物的攤位，Katrina對此次參展感到非常興奮，並期待與更多園藝愛好者面對面交流，分享彼此的經驗與心得。

眾多熱心的園藝愛好者滿懷喜悅地扛著精心挑選的植物回家。（記者張庭瑜／攝影）

慈濟美國教育基金會人文室主任杜賓表示，慈濟每年3月至9月均會舉辦兩次「綠都市環保生態園藝活動」，以推廣園藝生態及綠色植物對地球環境的貢獻。本次活動邀請16位園藝達人參與，帶來各式工具、肥料、果苗及菜苗，與民眾進行交流互動。

活動特色之一是在農場內舉辦四場園藝講座，由專家針對不同主題現場實地教學，深入淺出地傳授園藝知識。