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巴沙迪那學區 削減近200職位

編譯陳盈霖╱綜合報導

巴沙迪那星報報導，為因應入學率下降和財務緊張等因素，巴沙迪那聯合學區（Pasadena Unified School District）教委會14日批准一項財政穩定計畫和第二份臨時預算，包括削減近200個職位等。

當天會議上，官員們提出未來幾年重新設計和減少地區服務的必要性。面對一次性新冠肺炎疫情資金損失、入學率下降與380億元的加州預算缺口，洛縣教育局辦公室（LA County Office of Education）呼籲學區制定計畫，未來三年降低成本。

這項計畫很大一部分，是削減學區183名員工（明年可一次性節省900萬元），但許多職位本就空缺。學區人力資源官員坎諾（Sergio Canal）表示，只有約50名員工會受到因職缺和調動可能被裁減的通知，學區會在5月做最後決定。

此次名列裁員名單包括22名特殊任務教師、16名基礎教育職位、11名中學教師和八名心裡專家職位等。從特殊教育到維護營運的部門，將根據變化進行重整，學區也將召集預算諮詢委員會，重置人員配置比例，確保所有學生都能獲得核心計畫的服務與資源，以彌補學區超過2000萬元資金缺口。

學區 預算 加州

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