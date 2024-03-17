從電影夢想到調酒 台灣留學生開發「台味」調酒

徐偉浩自學調酒技巧，將台灣特色食材融入調酒中，創造出獨特且受歡迎的「台味」調酒。（記者張庭瑜／攝影）

在這個創意調酒盛行的時代，許多餐廳推陳出新，融合意想不到的風味，推出獨一無二的調酒。南加州大學 電影系學生徐偉浩，在台美文化活動「想家」中推出「糖葫蘆」、「玉米濃湯」和「珍珠奶茶」等特色調酒令人驚艷。

徐偉浩的「糖葫蘆」調酒，不僅造型吸睛，更巧妙地捕捉了糖葫蘆的經典味道，為品酒體驗增添獨特風情。（記者張庭瑜／攝影）

他不僅在台北連續五年被評為米其林一星的「Longtail Taipei」餐廳累積寶貴經驗，在求學期間還創辦製片公司。雖然原本追求成為電影剪輯師，卻在疫情 期間意外步入調酒領域，巧妙地將台灣的特色食材融入調酒，創作出一系列具有「台味」的獨特調酒。

徐偉浩回想起疫情初期，他原本打算繼續攻讀電影剪輯夢，卻因為疫情而不得不暫緩腳步。在這段返台的休息時間中，他決定嘗試探索之前未涉獵的領域——調酒，並且因為創造出融合台灣特色的調酒在朋友圈中聲名鵲起。他的創新思維不僅深受朋友們喜愛，更紛紛表示，願意成為他創新飲品的「白老鼠」。

徐偉浩表示，疫情影響下給他大量的時間去自學和實踐調酒。從基礎技巧到創造出自己的飲品配方，起初只是出於好奇和實驗，但徐偉浩很快就掌握調酒的技巧，並在朋友圈中以其創意和獨特的「台味」調酒受到歡迎，逐漸萌生了將興趣轉變為職業的念頭。

徐偉浩還分享，他小時候夢想開設果汁店，如今成為一名「大人版果汁師」，在某種程度上也實現他的夢想。而徐偉浩的媽媽也全力支持他的調酒創作，甚至建議他創作「川貝琵琶膏」風味的調酒。而徐偉浩的創意不止於此，他開始嘗試將台灣的味道融入調酒中，比如玉米濃湯或是四神湯等獨特風味，讓朋友們大呼過癮，這些「台味」調酒也在朋友間引起不小的轟動。

徐偉浩的調酒作品也為他帶來了創作的樂趣和自我實現的途徑。雖然他仍在追求電影剪輯師的夢想，但調酒已成為他生活中不可分割的一部分。談起在Longtail Taipei工作的經驗，徐偉浩表示，餐廳在每個季節推出的全新菜單和豐富的食材選擇，讓主廚能夠創造出與特定酒款完美搭配的菜品。

這種以當地特色食材調製酒品的做法也逐漸在台灣許多酒吧中流行起來，尤其是利用當地特色食材來調製酒品，如台灣的馬告等，許多他從未聽說過的食材也被納入調酒之中，如金萱調酒等。員工們工作時，參考的不是傳統的酒譜，而是食譜 。他們會根據食材搭配表來創造新的酒品，例如探索牛奶加檸檬的澄清效果結合會創造出怎樣的口味。這種方法不僅展現對食材的深入瞭解，也體現將傳統烹飪技巧應用於調酒藝術的創新思維。

徐偉浩於台美文化活動「想家」中，推出了一系列融合台灣特色的調酒，如「糖葫蘆」、「玉米濃湯」和「珍珠奶茶」受到年輕人歡迎。（記者張庭瑜／攝影）

徐偉浩特別注重利用台灣的本地食材進行創作，例如糖葫蘆，他探討如何提煉出其甜與酸的味道。他將糖葫蘆的概念轉化為一款飲品，使用草莓、番茄和酸梅，並在外層加糖烤製，再透過將番茄汁與酸梅浸泡結合，創造出獨特的味道。最後，他選擇龍舌蘭酒作為酒精基底，中和番茄的腥味，並透過烤制蔗糖來增添香氣。

徐偉浩也分享酒精飲料獨特之處，指出其豐富的風味來源於眾多成分的融合，特別是在製作琴酒時，超過百種草本植物和木質元素的精心蒸餾過程。他強調，缺少任何一種原料都會大大減少飲料的層次感。因此，在不含酒精的飲品製作中，他們會用原生植物如杜松果（Juniper Berry）來替代，透過煮沸釋放出類似琴酒的香氣，進而創造出無酒精的調酒（Mocktail），達到客製化且多樣化的風味體驗。

目前，徐偉浩已獲得知名電影大廠的工作機會，同時與志同道合的朋友共同創立製片公司，接攝廣告等項目。他也希望在追求電影夢的同時，繼續實現自己大人版果汁店的夢想。