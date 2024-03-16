羅省婦女新運會春節聯歡 歌頌女性力量

僑委會向羅省婦女新運會正副主席致送表揚狀，(左起)黃翠銀、趙善儀、張正育、蔡惠玲（受訪者提供）

羅省婦女新運會近日舉行「2024年春節聯歡宴會」，駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處副處長張正育、秘書車懿恬、洛僑中心副主任鄭心茹及方瓊逸，中華會館顧問梁永泰、張自豪、僑務委員李健民及羅明，傳統僑社、新僑及越柬寮僑團首長等200人共襄盛會，同賀佳節。

在甲辰龍年春節聯歡會，主席趙善儀、第一、第二副主席蔡惠玲及黃翠銀，顧問黃鍾艷珍、張麗卿、方美瓊、廖美華、黃美霞等在會場歡迎各嘉賓及僑團首長蒞臨。

趙善儀致詞表示，當天是雙喜的日子，除了是該會春節聯歡更是婦女節，在這個特別的日子，讓大家一起回顧過去的成就，並激勵未來的努力。她表示，婦女節不僅慶祝婦女的成就，更提醒大家仍需努力爭取，以確保每位女性都享有平等權益與機會。她表示，婦女節亦提示大家感念那些為婦女權益而奮鬥的先驅，大家互相勉勵攜手迎向更平等、充滿機會的未來。

張正育致詞表示，顧名思義婦女新運會之成員都是女士，但會場中的男士也相當多，說明婦女新運會在僑社中的地位舉足輕重，深得男士們的支持。他祝願該會在主席趙善儀的領導中，會務昌隆，再闖高峰。張正育代表僑委會委員長徐佳青致贈賀狀予趙善儀、蔡惠玲及黃翠銀，表彰她們服務僑社之貢獻。

主辦單位特別為1至3月的生日壽星切蛋糕慶生，僑領梁紅珍向各壽星送上紅包。當晚的餘興節目相當豐富，分別由羅省婦女新運會、世界廣東同鄉總會南加州 分會、南加 州中國大專院校聯會校友會、加州台灣同鄉聯誼會、越柬寮華人等團體上台高歌，令會場洋溢著節日歡樂。