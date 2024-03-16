超模女星700萬豪宅 2小時燒成廢墟

大火焚毀了整棟房屋燒穿了屋頂。（ABC電視台）

15日一場大火燒毀了影城市（Studio City）一座兩層樓的山間豪宅，造成一名消防員和另外一人受傷。

該豪宅主人是好萊塢女演員/超級模特Cara Delevingne，她因2017年指控知名製片人韋恩斯坦（Harvey Weinstein）性騷擾 而一度成為全美頭條新聞女主角。

負責本次火災搶救工作的洛杉磯 市消防局的發言人Nicholas Prange表示，火災發生在15日凌晨4點左右，地點在影城市北Oakdell Lane3200號街區和Fryman路交口附近的一棟兩層豪宅，該宅室內面積為6650平方英尺，建成於1971年，目前市值700萬元。大火先是燒毀了院子後部的一間房間，之後繼續蔓延，將整棟豪宅焚毀。

Prange表示，消防員在接到911通報後火速趕往現場，確認屋内所有人員都安全離開。由於火勢凶猛且快速蔓延，消防隊員不得不採取防禦模式救火，94名消防員花了2小時16分鐘控制火勢。一名消防員在救火中從梯子跌落受傷送醫，房子一名住客在撤離過程中輕微吸入煙霧，目前均無大礙；起火原因正在調查中。

好萊塢女演員Cara Delevingne的一棟兩層豪宅5日凌晨發生火災。（ABC電視台）

洛市消防局表示，火災發生時，房子的主人Delevingne在英國，她得知自家被燒後在Instagram上發了一張兩隻貓的照片，她寫道「今天我的心都碎了。我不相信。生活可以在一瞬間改變。珍惜當下和現有是多麽重要」。她又補充說：「我從心底感謝消防員和前來幫忙的人們」。她隨後又更新了帖子，補上了兩隻貓的另一張照片，「它們還活著！！謝謝消防員們。」

現年31歲的Delevingne從小就開始當模特，為許多世界頂級的時裝屋做過模特。她首次出演電影是在2012年的《安娜·卡列尼娜》，後來還出現在電影《天使之臉》、《潘恩》、《自殺突擊隊》和《星際特工：千人之城》中。她2015年參加了泰勒絲 （Taylor Swift）的《Bad Blood》音樂錄影，也是Hulu《唯一的謀殺案》第2季的演員之一。