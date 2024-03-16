基於種族國籍最多…加州反仇恨熱線 1年舉報逾800起

加州民權廳反仇恨熱線項目高級經理Chantel Bermudez。（視頻截圖）

加州 政府民權廳（California Department of Civil Rights）「CA vs Hate」反仇恨舉報熱線項目已發展近一年。這一年中，熱線舉報電話有何發現和進展？少數族裔媒體（EMS）15日舉辦線上會議，邀請加州民權廳反仇恨項目主管，分享這一年中反仇恨行動的經驗和心得。在舉報熱線開啟的不到一年中，共接到800多件仇恨案件舉報。

加州民權廳反仇恨熱線項目經理Chantel Bermudez介紹，加州舉報仇恨的熱線為833-8664283，時間為每周一至五上午9時至下午6時。該電話提供200多種語言，民眾不必擔心語言溝通問題。除了該熱線電話，民眾還可以上網舉報仇恨犯罪 ，網址為：www.cavshate.org，提供15中不同語言。兩種方式皆可匿名舉報，舉報信息不會分享給移民部門。

Chantel Bermudez介紹了這一年來收集到的舉報信息。該熱線2023年5月開啟，截至2024年2月9日，共接到823起仇恨舉報案。這些仇恨犯罪或行為中，超過一半是基於種族以及原國籍的仇恨，其次是基於宗教的仇恨，再次是性取向和身分認同。

加州民權廳推出的反仇恨項目，可以根據受害人的情況，為其介紹包括法律援助、經濟補償、調解、精神健康支持等。Chantel Bermudez說，不只是受害人，受害人的親屬、朋友，仇恨事件的目擊者也可撥打熱線舉報。舉報熱線和網路的目的是幫助受害者，並且將數據分享給其他反仇恨倡議組織，了解仇恨來源。不論舉報者是否有合法身分，均可獲得支持。該項目收集的數據不會分享給執法部門。不過，該熱線僅為受害者提供後續支持，不涉及執法部門的工作。民眾若遇危險，需打911報警電話。

加州民權廳基於社區組織經理James Williams。（視頻截圖）

加州民權廳社區組織經理James Williams介紹了該部門的案例分析大會。他說，部門會對收集來的舉報資料進行整合，召集政府部門人員、社會團體一起制定對策，提升對受害人的幫助，加強各部門之間的合作。

加州民權廳策略性行動及外部事務副主任Becky Monroe。（視頻截圖）

加州民權廳策略性行動及外部事務副主任Becky Monroe表示，目前加州反仇恨項目舉報熱線面臨的最大挑戰，仍是部分民眾遇到仇恨事件不願舉報。她說，受害人中有的不信任政府，有的則不清楚擁有的權利和福利。民權廳要做的就是繼續深入社區，與地方團體組織合作，贏取民眾的信任，並通過地方組織，將反仇恨資源傳遞給他們。

當天的會議上，「Stop AAPI Hate」發言人Cynthia Choi，洛杉磯 縣反仇恨熱線211發言人Yolie Anguiano介紹了與加州政府反仇恨項目的合作，聖塔芭芭拉NAACP組織Connie Alexander-Boaitey分享了非裔近幾年遭遇的仇恨行為，「LA LGBT Center」發言人Ariel Bustamante介紹了LGBT群體遭遇的仇恨。