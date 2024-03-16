美國華人女性法律史特展 洛杉磯州大圖書館開幕

「Herstory—美國華人女性法律史」展覽吸引了許多華人觀眾，他們仔細觀賞展品，有機會了解傑出華人女性的故事和貢獻，感受展覽傳達的啟發和力量。（記者張庭瑜／攝影）

由知名華人 律師邱彰主辦的「Herstory—美國華人女性法律史」特別展覽3月14日在洛杉磯 州大（CSULA）圖書館 開幕，透過引人入勝的講座和展示，深入挖掘美國華人女性在法律界的重大貢獻和發展歷程，也凸顯她們對美國法律制度及社會公義的深遠影響。

邱彰博士（右）與著名影視明星張琍敏（左）合影留念，成為華「Herstory—美國華人女性法律史」展覽的一大亮點。張琍敏代表文藝界對展覽表達支持和認可。（記者張庭瑜／攝影）

邱彰在演講中分享眾多華人女性法律師如何在法律領域取得突破，以及她們對於推動法律和社會正義的貢獻。邱彰表示，自2014年起應台灣國立歷史博物館館長邀請，開始策劃此一展覽。在台灣首次展出的三個月內，便吸引了創紀錄的觀眾數，並在美國各地持續受到熱烈歡迎，至今已成功舉辦51場。然而，邱彰也透露，在美國東部一些頂尖學府，例如哈佛大學和耶魯大學，展覽卻遭遇排斥，反映出對展覽主題的誤解及歧視，即使是這些有著大量華人學生的知名學府，對華人社區的歷史和貢獻仍然不重視。

洛杉磯州大圖書館館長羅德里格斯（Juan Carlos Rodríguez）、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處教育組長李政翰、影視明星張琍敏等人出席了開幕式。

羅德里格斯指出，圖書館希望透過此類展覽，幫助社區大眾更好地理解華裔美國人的歷史。該展覽講述了許多人不知道的歷史故事，對於位於阿罕布拉（Alhambra）等大型華裔社區附近的學校來說，這是一個讓校園及周邊社區成員了解歷史的絕佳機會。

由華人律師邱彰主辦的「Herstory—美國華人女性法律史」特別展覽3月14日在洛杉磯州大（CSULA）圖書館開幕。（記者張庭瑜／攝影）

羅德里格斯表示，在美國歷史上，女性常被限定於傳統角色，但在過去一個世紀中，美國透過許多女性領導者的努力，開始重視女性的貢獻和推動社會進步的角色。他提到，3月婦女歷史月是慶祝女性貢獻的一個機會，其實全年都應有機會認可和慶祝女性的貢獻。

邱彰表示，希望通過展覽啟發所有女性，特別是那些出身卑微的女孩，讓她們意識到自己也能夠成就非凡。她表示，展覽中的每一個故事主人翁都是從貧窮的背景開始，目的是為了給更多人帶來靈感。邱彰對於在有著眾多第一代大學生、並代表脫貧機會的洛杉磯州大舉辦展覽感到榮幸。