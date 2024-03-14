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對租客最糟10城 全部位加州 過半在南加

記者子為╱綜合報導
全美對租客最糟糕的十個城市有過半在南加。（Pixabay）
全美對租客最糟糕的十個城市有過半在南加。（Pixabay）

加州租金高，已不是祕密。根據「今日美國（USA Today）」的調研，全美對租房者最糟糕城市前10，全部位於加州，其中有過半在南加。該研究綜合考量美國315個城市租客的租金中位數、有租房負擔的租客人數占比、地區價格平價指數（衡量地區價格水平與全國價格水平的差異，視全國價格水平為100）等因素。

「今日美國」（USA Today）的研究人員指出，2018年12月至2023年12月期間，美國的典型租金價格，遠超通膨率。此外，「今日美國」研究人員援引2022年美國人口普查調查結果表示，愈來愈多的美國人，正在承受「租金負擔」，該負擔包括租房者的租金超過其收入的30% 。研究還指出，加州比美國任何地方，都更能感受到租金價格上漲和高通膨影響，研究人員發現，在所研究的315個城市中，對租客最糟糕的10個城市都位於加州，其中一半在南加州。

在這份研究美國各城市對租客的友好指數榜單裡，位於南加河濱縣（Riverside）的門尼菲市 (Menifee) 排名墊底，該市近79%的租屋者面臨較高的房租負擔。門尼菲市的租金中位數為2682元，而收入中位數僅4萬2338元。除門尼菲市，在該名單倒數10名中位於南加的城市有：倒數第10名聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）、倒數第七名的聖地牙哥縣艾爾卡洪（El Cajon）、倒數第五名洛杉磯縣的蘭卡斯特（Lancaster）、倒數第三名聖地牙哥縣的洋邊市（Oceanside）、倒數第二的洛杉磯縣棕櫚谷（Palmdale）。

「今日美國」數據顯示，儘管加州大多城市對租房者不太友好，但有一城市卻排在最適合租屋者的前十名，該城市是位於北加的聖他克拉拉市（Santa Clara）。研究指出，儘管聖他克拉拉市的房租並不低於其周邊大城市，比如聖荷西（San Jose），但因為該地區人均收入較高，意味著居民總體的租金負擔較少。研究人員還表示，「在這份對租客友好指數榜單上，排名靠前的城市，往往比靠後的城市犯罪率更低，學校排名也更好。」

根據這份名單，最適合租屋者的前十個城市，大多位於德州中西部或東海岸，他們從前到後分別是：卡里（Cary）、奧夫蘭帕克（Overland Park）、蘇福爾斯（Sioux Falls）、弗利斯科（Frisco）、匹茲堡、阿林頓（Arlington）、澤西城、錫達拉皮茲（Cedar Rapids）、法戈（Fargo）、聖他克拉拉。

全美最適合租客的城市倒數10名
全美最適合租客的城市倒數10名

租金 加州 租客

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