洛杉磯旅遊景點 6歲女童遭遊民攻擊

嫌犯是25歲至35歲的男性，體型高大，穿灰色連帽運動衫和黑色褲子。（KTLA5電視台）

洛杉磯 縣知名景點聖塔蒙尼卡（Santa Monica），一名6歲女童日前跟隨家人到此遊玩時，被無家可歸的男子殘忍襲擊。孩子目前仍在恢復中，震驚的家人表示，今後再也不來洛杉磯旅遊。

根據KTLA電視台報導，這起攻擊案件發生在3月10日，女孩與家人一起從東海岸來到洛杉磯旅遊，當時正在聖塔蒙尼卡街頭散步。當他們走出一家冰淇淋店時，坐在附近公車站的嫌犯，突然揮拳將6歲女孩打倒在地。

目擊者Christina Tullock，也是被害女孩父母的朋友，她哭泣著描述恐怖的案發場景，因為擔心嫌犯再次發動攻擊，也擔心父母為保護孩子受到傷害，她當時趕緊抱起受傷的女孩，盡可能往遠處跑。Tullock同時用手機拍下嫌疑男子的背影照片，她不確定對方的作案動機，但認為嫌犯很可能是個遊民 ，正在經歷精神病發作期。

當事人向警方求助，描述嫌犯是一名25歲至35歲的男性，體型高大，身穿灰色連帽運動衫和黑色褲子。Tullock表示，面對這類精神病患的案件，除非有更多的執法力量保護、心理健康 機構干預，否則一般民眾無能為力。事發後，雖然當地政界人士承諾解決此類問題，但Tullock表示，這不足以防止更多兒童遭受攻擊，她認為許多沿海社區已不再是安全的遊覽地點。

警方正在尋找攻擊兒童的嫌疑犯，這名6歲的女孩至今仍處於震驚中，尚在恢復期間，家人指出，今後不會再來洛杉磯遊玩。案件目前仍在調查中，為了女童的安全，涉事家人不願透露姓名。任何認出嫌疑人或了解案件信息的人，請致電310-458-8427聯繫聖塔莫尼卡警方。