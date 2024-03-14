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「全民夢想」最高支付20%首付 初代移民首購族可申請

記者王若然／洛杉磯縣報導
「Ria Cotton Realty」房產經紀人Ria Cotton-Landry。（視頻截圖）
「Ria Cotton Realty」房產經紀人Ria Cotton-Landry。（視頻截圖）

少數族裔媒體（EMS）12日舉辦線上會議，為民眾講解加州第二輪補貼買房首購族的項目「全民夢想」（CA Dream for All）。該項目將幫助第一次買房的加州居民，提供最多佔房屋總價20%的資金，用於支付購房首付（down payment）。

加州住房金融機構（California Finance Housing Agency，簡稱CalHFA）發言人強森（Eric Johnson）表示，這是該項目第二輪發放資金。去年第一輪發放中，幫助2000多名首購族。本次援助，將發放2億5000萬元，幫助首購族買房。為更公平發放資金，今年將採取抽籤方式進行。申請人必須在4月3日至29日期間遞交申請，CalHFA將在5月的前幾周，陸續通知被抽中的申請人。

想要參與「全民夢想」購房計畫，主要有三個要求。第一，申請方必須至少有一人為初代移民（first-generation）；第二，申請方的所有人，必須是首購族（過去三年間未擁有房產）；第三，申請人收入，不得超過當地縣收入中位數120%。

在申請註冊前，申請人必須獲得CalHFA認證的該項目貸款方的批准信，該信可以證明申請人符合貸款資格。在這一過程中，貸款方將對申請人的收入、身分、償還能力進行評估，並對符合資格者，發放預先批准信。

強森介紹，關於是否要求申請人是綠卡持有者或美國公民，將由貸款方決定的。

不過該項目提供的最多20%首付款，並非不用償還。當受益人賣房屋或做重新貸款（refinance）時，需要支付當初該計畫幫助支付的首付款，以及房屋增值15%至20%金額。其中，對收入在當地中位數80%至120%的受益人，需要支付當初收到的首付款以及20%房屋增值金額，而收入在當地中位數的80%及以下受益人，則償還此前收到的首付款以及15%房屋增值金額

關於該計畫更多信息，可以至CalHFA網站查詢https://www.calhfa.ca.gov/dream/index.htm

加州住房金融局（California Finance Housing Agenc...
加州住房金融局（California Finance Housing Agency）發言人強森（Eric Johnson）。（視頻截圖）
住房與經濟權利倡議會（Housing and Economic Rights A...
住房與經濟權利倡議會（Housing and Economic Rights Advocates，HERA）行政主任及創始人Maeve Elise Brown。（視頻截圖）

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