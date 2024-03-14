聯邦參議員選票開出86% 加維暫時微幅領先謝安達

職棒球星加維在初選中可望出線。（美聯社）

加州 選出新任聯邦參議員的選戰意外連連，先是職棒球星加維（Steve Garvey）代表共和黨 參選，接著在3月5日的初選後，開票結果又推翻一般預期，原以為第一二名都會是民主黨 人，卻沒想到加維得票一路增加，13日已經領先民主黨籍的謝安達（Adam Schiff），成為暫時領先者。

已有86%選票完成開票的情況下，加維以205萬1727票（32.00%）微幅領先謝安達的204萬7509票（31.94%）。原以為穩居第二的波特（Katie Porter），得票竟然只有15%。加州民主黨選民以二比一的絕對優勢壓倒共和黨支持者，共和黨人自2006年以來就未曾贏過州級選戰，因此加維的意外之旅前景仍難逆料。

沒有太大變數下，11月的決選時，加維對決謝安達的局面即將出現，也是加州罕見的兩黨均勢對決。加維陣營在初選可望出線的期待下，希望繼續維持選民熱情，聲明強調「加州選票逐一開出，結果非常明顯地看出，我們團結、常識、同理的訴求，已然獲得全州選民的認同」。

加維獲得的支持遠高於一般預期，他自己也在聲明中表示，「對於初選結果展現出的信任與支持，吾銘感五內，競選團隊將會繼續整合加州各方團體，以面對加州共同的挑戰」。共和黨要人Ron Nehring也分析，加維接下來的選戰顯然不能再打黨派牌，黨派對立色彩太濃，或是尖銳的意識形態基調都絕非良策。