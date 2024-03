洛時精選／逆外移潮 新澤西人不斷遷入加州

雖然一直有人遷離,但外州人也不斷遷入加州。(洛杉磯市府網頁)

加州 人過去五年都在往德州、佛州搬,但是一個出乎意料的州,居民正在往加州搬,它就是新澤西州 。

新澤西跟加州差不多貴、人口密集度也差不多,但在2022年移往加州的人卻比加州搬來的多,也成為加州人口外移趨勢中的逆流。它也是少數人口淨流入加州的八個州之一。

從花園州搬到黃金州的薩馬德(Korri Sammad)剛滿26歲,他在2021年從新澤西的南橘市(South Orange)搬到洛杉磯 地區,希望追求他的演藝生涯。

他搬來時身上只有1200元。他說,「沒有工作等著我,我只是想來探個究竟」。之後,他先在Dave and Buster's打工,然後在脫衣舞俱樂部,當收錢小弟。

在洛杉磯過了九個月後,薩馬德搬往灣區的海沃市(Hayward)與親戚同住。在那之後,他就一邊工作一邊表演,主要是在西海岸的同志酒吧當駐唱饒舌歌手。他說,「我一年大概有25場秀,加州的機會確實比較多」。

雖然薩馬德也懷念新澤西人的活力,因為當地天氣冷所以人都走很快,但他相信加州改變了他的生命與觀點,應該會繼續留下來。

近年來,加州都是往外州的淨移出,專家認為主因是高房價。但是少部分州卻逆勢而行,在大家都往外走時往加州搬。全美人口最密集的新澤西州就是搬往加州人數最多的。

2022年,加州外移了81萬8000人,遷入47萬6000人,淨減少34萬2000人。

外移潮最明顯的地方就是德州,接著是亞利桑納、內華達、佛州與愛達荷,各州分別有2萬至6萬加州人淨移入。然而,八個州對加州是人口淨流出,使加州增加了1萬5000人。換言之,移出加州的人比搬到加州的人多很多。

2022年共有1萬3000名新澤西人搬到加州,加州搬到新澤新的少於7000人,加州淨流入約7000人。伊利諾州淨流出4000人至加州。內布拉斯加淨流出2000人至加州。

整體來說,49個州裡有41個是加州人淨流入的。

專家一般的看法是,高房價與高物價是想要搬走的最大原因。但是,羅格斯大學新布朗士維克校區的助理研究教授克尼格(Ashley Koning )說,怪異的地方就在,新澤西的生活費與稅率跟加州差不多,因此搬到加州並不會活更為容易。克尼格以2023年的一份調查為例,三分之一的新澤西人說,只要有機會他們都想搬到外州。

克尼格試著舉出幾個可能的原因:一個是天氣,新澤西的四季分明,加州的氣候顯然好很多;第二個是,移到加州的以千禧世代(30歲上下)與Z世代(20多歲)居多,「反正兩邊的生活壓力一樣大,加州的氛圍更好,(科技業的)工作機會顯然較多」。

不過生活開銷顯然不是饒舌歌手薩馬德搬家的原因。海沃市是舊金山的遠郊,就像南橘市是紐約的遠郊,生活費差不多(低)。他說,「雖然油價高到嚇死人,但其他東西的價格基本上差不多」。

薩馬德今年夏季還打算搬回洛杉磯,「因為我想被關注、想有演出機會」,「加州是我最有可能出頭的地方」。另外,他說,他不是長在海邊,更沒有四周都是棕櫚樹的感覺,當他嘗過西岸的滋味後深深覺得這裡就是他該來的地方,「加州確定會是我的新家鄉」。

(原文來自洛杉磯時報,撰稿記者為Terry Castleman。原文連結:

Forget California exodus. New Jersey residents lead an influx back into the Golden State

https://www.latimes.com/california/story/2024-02-29/amid-california-exodus-new-jerseyans-continue-to-move-to-the-golden-state)