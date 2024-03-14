我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

TikTok禁令法案內幕／眾院迅猛封殺 業者失算措手不及

PCC數學圓周日嘉年華 3月14日登場

洛杉磯訊
PCC數學嘉年華講員合影，侯張鈺釧教授（前排左一）積極籌畫。（本報檔案照）
PCC數學嘉年華講員合影，侯張鈺釧教授（前排左一）積極籌畫。（本報檔案照）

2024年數學圓周日（Pi Day）嘉年華將於3月14日（星期四）在巴沙迪那學院（PCC）主校區的教學樓Creveling Lounge（CC 201）舉行，青少年學生透過互動、展示、遊戲，一起學習和享受樂趣，包括探索實習和職業機會、參與工作坊動手將理論化為實際的應用，以及參與全天活動中的任何一個環節。

PCC數學系教授侯張鈺釧表示，3月14日數學圓周日上午10時至下午5時將有全天的精采活動。上午展示許多生動有趣的互動、示範、研究報告，由PCC數學學院、自然科學學院、洛杉磯州大數學系、加州理工學院天文系、LIGO實驗室及各校多個學生俱樂部合作，並有Freeman職業輔導中心、加州理工及JPL提供實習和職業機會的訊息。下午有學生研究與實習座談會，包括科學工作坊、Arduino工作坊、從硬件設置到數據傳輸，以及職業與實習座談會等。

數學圓周日嘉年華是PCC、洛杉磯州立大學、加州理工學院和太平洋數學聯盟（PMA）合作舉辦，有興趣者通過數學圓周日網站或傳單上的QR碼註冊，網址：https://pasadena.edu/academics/divisions/mathematics/pi-day.php。

學校：Pasadena City College，地址：1570 E. Colorado Blvd., Pasadena, CA 91106

加州 洛杉磯

上一則

美國華裔女性肺癌患者 其中90%「不吸菸」

下一則

臉書鎖帳戶頻發 39名州檢察長關切

延伸閱讀

PCC數學圓周日嘉年華3月14日舉辦

PCC數學圓周日嘉年華3月14日舉辦
對外孫女道歉

對外孫女道歉
高中生數學課 加大學術參議會意見分歧

高中生數學課 加大學術參議會意見分歧
懷孕26周 她搭郵輪遭拒且不退款

懷孕26周 她搭郵輪遭拒且不退款
搶紅包祕訣？深圳中學生抄清華博士研究

搶紅包祕訣？深圳中學生抄清華博士研究
愛上數學解題 2高中生5月代表台灣來美比賽

愛上數學解題 2高中生5月代表台灣來美比賽

熱門新聞

爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

2024-03-09 17:37
中餐館女主人海倫以罵顧客出名。（截取抖音視頻）

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

2024-03-06 18:41
兩名竊賊在屋內將監控損壞。（ABC7）

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

2024-03-12 15:28
橙縣衛生局首席醫療官Regina Chinsio-Kwong分享兩年前確診乳癌的經歷。（記者蕭迪玉╱攝影）

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

2024-03-12 20:18
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20
丁林葳被控擔任谷歌工程師期間，竊取商業機密，為中國公司秘密服務。（Unsplash.com）

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

2024-03-11 16:32

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用