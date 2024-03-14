學生驟減 財務壓力大 橙縣學區擬裁逾百教師

圖為安那罕聯合學區學生表演舞台劇。（學區官網）

南加州 橙縣安那罕聯合高中學區 （Anaheim Union High School District）為緩解財務壓力，近日計畫裁員 百餘名教師。

據「吉爾伯特高中」（Gilbert High School）學生刊物The Gladiator Times報導，學區已向195名教師發出可能面臨解雇的通知，實際裁員人數預計為110人。報導還補充說，在吉爾伯特高中，有8名教師受到影響。

根據學區教委會議程，這一裁員決定預計將為學區節省約1840萬元。儘管原定於2020-21學年結束後的協議即將到期，但由於COVID-19大流行，聯邦和州政府向學區提供了一次性資金補助，使得百餘名超額上崗教師能夠保留工作。12日發布在社群媒體的一則視頻中，學區總監松田（Michael Matsuda）似乎確認了裁員消息，儘管他仍表示「有關學區針對教師立場的錯誤資訊正在傳播。」

儘管學區現在的教師人數與2017-18學年相同，但學生人數卻減少了3500人。學區總監松田表示，這相當於學區失去了一所高中和一所初中的學生人數。

考慮到補助款即將到期，學區不得不裁減教職員工。儘管如此，松田表示出於團結和共同犧牲的精神，他不會接受薪資增加。他說，「儘管這一舉措在我們學區實施的大計畫中可能顯得微不足道，但我希望能傳達出一個有意義的團結和共同責任的信息。一起努力，我們可以度過即將到來的困境。」

儘管松田表達了他對教師們的感謝之情，但裁減教師計畫仍引發了學區教育工會（Teachers Union）和社區成員的擔憂。一些教育工會成員表示擔心裁員將對學生和教育質量產生負面影響。同時，一些家長和學生也表達了對教師裁員計畫的不滿和憂慮，認為這將對學生學業和校園生活造成負面影響。

雖然安那罕聯合高中學區面臨著財政壓力，但松田和其他學區管理人員表示，他們將盡力維持學區的教育質量，並尋求解決方案以應對未來的挑戰。