天普市挺加州自駕車服務部署與數據透明度法案

天普市市長文尚丞向加州參議員柯提斯表達支持SB 915，希望強化地方政府在自駕車輛服務部署和監管中的控制權和參與度，以提高公共安全。（記者張庭瑜／攝影）

天普 市（Temple City）市長文尚丞（William Man）3月7日致信加州 參議員柯提斯（Dave Cortese），表達對「自動駕駛車輛服務部署與數據透明度法案」（Autonomous Vehicle Service Deployment and Data Transparency Act）（SB 915）的堅定支持。此法案在提升及優化地方政府部署及管理自動駕駛車輛服務的控制力和參與度。

信中提到，在目前情況下，在加州社區內許多自駕車 和無人車服務的運作，缺乏來自地方政府、當地居民、緊急反應人員及受此影響的工人的適當投入和反饋。報告指出，這些自動駕駛車輛已經在干擾緊急醫療服務、防火救援行動，以及犯罪現場的處理工作，這讓居民對於新技術服務是否會影響公共安全感到擔憂。

儘管自動駕駛技術面臨諸多挑戰和故障，州級監管機構近期卻批准在舊金山灣區和洛杉磯縣的擴展服務計畫。而這些地方也是許多居民的生活和工作所在地。他們也希望在通過SB 915法案的同時，也能夠確保地方觀點被納入考量，從而保障AV服務的安全部署。

有鑒於此類服務對緊急響應可能產生的影響，加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）和車管局（Department of Motor Vehicles）不應是唯一授權和監督的機構，這些機構應與地方政府中的規劃師和專家合作，深入理解這些服務可能帶來的挑戰和問題。

文尚丞市長贊揚柯提斯在制定這項法案時，將如何建立必要的安全措施、強調地方專業知識的重要性，以及如何將公共安全放在首位。他也表達對SB 915法案早日通過的期待，希望該法案能夠更好地管理和監督自動駕駛車輛服務，確保公共利益得到保護。