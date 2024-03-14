我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

TikTok禁令法案內幕／眾院迅猛封殺 業者失算措手不及

天普市挺加州自駕車服務部署與數據透明度法案

記者張庭瑜／天普市報導
天普市市長文尚丞向加州參議員柯提斯表達支持SB 915，希望強化地方政府在自駕車輛服務部署和監管中的控制權和參與度，以提高公共安全。（記者張庭瑜／攝影）
天普市市長文尚丞向加州參議員柯提斯表達支持SB 915，希望強化地方政府在自駕車輛服務部署和監管中的控制權和參與度，以提高公共安全。（記者張庭瑜／攝影）

天普市（Temple City）市長文尚丞（William Man）3月7日致信加州參議員柯提斯（Dave Cortese），表達對「自動駕駛車輛服務部署與數據透明度法案」（Autonomous Vehicle Service Deployment and Data Transparency Act）（SB 915）的堅定支持。此法案在提升及優化地方政府部署及管理自動駕駛車輛服務的控制力和參與度。

信中提到，在目前情況下，在加州社區內許多自駕車和無人車服務的運作，缺乏來自地方政府、當地居民、緊急反應人員及受此影響的工人的適當投入和反饋。報告指出，這些自動駕駛車輛已經在干擾緊急醫療服務、防火救援行動，以及犯罪現場的處理工作，這讓居民對於新技術服務是否會影響公共安全感到擔憂。

儘管自動駕駛技術面臨諸多挑戰和故障，州級監管機構近期卻批准在舊金山灣區和洛杉磯縣的擴展服務計畫。而這些地方也是許多居民的生活和工作所在地。他們也希望在通過SB 915法案的同時，也能夠確保地方觀點被納入考量，從而保障AV服務的安全部署。

有鑒於此類服務對緊急響應可能產生的影響，加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）和車管局（Department of Motor Vehicles）不應是唯一授權和監督的機構，這些機構應與地方政府中的規劃師和專家合作，深入理解這些服務可能帶來的挑戰和問題。

文尚丞市長贊揚柯提斯在制定這項法案時，將如何建立必要的安全措施、強調地方專業知識的重要性，以及如何將公共安全放在首位。他也表達對SB 915法案早日通過的期待，希望該法案能夠更好地管理和監督自動駕駛車輛服務，確保公共利益得到保護。

加州 自駕車 天普

上一則

好康報您知／心安超市(Zion Market)

下一則

放棄高薪 高群從華爾街轉戰攀岩館

延伸閱讀

歷史拼圖／加州聖塔菲車站 入列歷史地標

歷史拼圖／加州聖塔菲車站 入列歷史地標
領先全球 歐洲議會通過AI法案

領先全球 歐洲議會通過AI法案
金山94104郵區家庭均收550萬最高 加州7郵區均收逾100萬 灣區6個

金山94104郵區家庭均收550萬最高 加州7郵區均收逾100萬 灣區6個
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用
印度擬通過國籍法 僅排除伊斯蘭教徒惹議

印度擬通過國籍法 僅排除伊斯蘭教徒惹議
回收容器類擴大 加州1251回收中心上網查得到

回收容器類擴大 加州1251回收中心上網查得到

熱門新聞

爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

2024-03-09 17:37
中餐館女主人海倫以罵顧客出名。（截取抖音視頻）

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

2024-03-06 18:41
兩名竊賊在屋內將監控損壞。（ABC7）

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

2024-03-12 15:28
橙縣衛生局首席醫療官Regina Chinsio-Kwong分享兩年前確診乳癌的經歷。（記者蕭迪玉╱攝影）

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

2024-03-12 20:18
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20
丁林葳被控擔任谷歌工程師期間，竊取商業機密，為中國公司秘密服務。（Unsplash.com）

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

2024-03-11 16:32

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用