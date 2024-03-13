養流浪哈士奇 華人：2個月逃家逾10次

Bella性格溫順，外表招人喜愛，無論是抱是親握爪都來者不拒。（David提供）

華人 在中加州 公路上偶遇一隻野生哈士奇，將其帶回家，結果兩個月逃家至少十次，成為逃家「小公舉」。亞凱迪亞 （Arcadia）華人David劉去年12月開車去中加州玩，在路邊遇到一隻流浪的白色哈士奇，他派出自家狗狗去和對方玩，最後將哈士奇成功帶回家。兩個月內如魚得水，時不時展現牠在戶外生存時積累的技能，讓主人哭笑不得。

（影音來源：記者張宏）

去年12月中旬David開車途經中加州41號公路附近時，在馬路當中看到一個白色身影，最初以為是一隻白狐狸，下車查看發現是一隻白色哈士奇。這隻狗脖子上至少有三個項圈，但掛牌已不見踪跡。外表狀況，牠已在路上流浪多時，尾巴掉毛，屁股處毛皮有磨損掉落，顯然之前曾被長期關在籠子裡。David是愛狗的人，就準備食物和水放在路邊讓哈士奇吃。這條狗最初有點害怕，躲的遠遠的，後來試探性喝了一口水。

David說，想和牠玩球來拉近距離，結果牠完全不會。因為擔心牠被車撞或者晚上被土狼襲擊，就想帶牠走。結果一靠近牠就跑，一走又跟著。雙方僵持40分鐘。David就派出自家最有親和力的狗狗下車。兩狗見面甚是開心，開始互聞，他藉此把哈士奇帶上車。

他後來查詢附近有一家培養迷你哈士奇狗場，懷疑牠就是從那裡跑出來。他也曾試圖幫牠尋找主人，奈何項圈上沒有掛牌，雖然有一個芯片，但裡面沒有內容。David決定收養牠。在去打疫苗時，醫生檢查確定牠是兩歲的女生。他說，試著各種名字來確認牠之前的名字，但都沒反應。某一天福至心靈喊牠Bella，牠有反應，才確定名字。

三個多月來，Bella已完全融入養著四隻狗的大家庭，每天霸占David店門口的主位，別的狗雖然資歷老，卻都讓著牠。Bella性格溫順，外表招人喜愛，無論是抱是親握爪都來者不拒。家裡最古靈精怪的也是牠，且超級戲精。之前家裡狗糧被偷吃，牠裝出一副和牠無關的樣子，眼睛轉向一邊不理人。結果調監控發現就是牠幹的，牠竟然會用爪子扭開門鎖，還懂得將狗罐子轉動一圈偷吃狗糧。