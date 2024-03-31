成人早發性癌症逐年上升 50歲以下發病率高

橙縣衛生局首席醫療官Regina Chinsio-Kwong分享兩年前確診乳癌的經歷。（記者蕭迪玉／攝影）

橙縣 希望之城醫院的最新研究顯示，愈來愈多50歲以下的成年人確診癌症 ，早發性癌症在美國已成為新趨勢。

名為「癌症的年輕面孔」（The Younger Face of Cancer）報告顯示，儘管加州橙縣以健康生活著稱，但與洛杉磯縣、河濱縣、聖地牙哥縣和聖伯納汀諾縣相比， 50歲以下人群的整體癌症發病率卻最高。

在美國，早發性癌症指的是在18歲至49歲之間診斷出的癌症，包括子宮癌、結腸癌和直腸癌、乳腺癌、胰腺癌、胃癌、腎癌、腎盂癌和子宮頸癌等，其病發率出現逐年上升趨勢。

橙縣衛生局首席醫官Regina Chinsio-Kwong表示，她在個人事業蒸蒸日上之際，診斷出罹患乳癌，令全家人都感到震驚，她不但沒有乳癌家族病史，而且非常注意健康飲食及運動，唯一令她感到缺乏的是充足睡眠。所幸乳癌發現得早，得以完全治癒，她提醒50歲以下的人，盡早進行必要癌症篩檢，照顧好健康，才能在事業及家庭中作出貢獻。

橙縣希望之城醫院的主治醫師Edward S. Kim表示，成人早發性癌症呈現上升趨勢，這非常令人擔憂。必須找出這一趨勢背後原因，對大眾教育，推進預防和及早診斷，並開發出更有效的治療方法。

在橙縣50歲以下人群中，乳腺癌、結腸癌和肺癌方面的發病率最高。

橙縣希望之城醫院的結腸癌研究專家Misagh Karimi醫學博士指出，長時間久坐不動和攝取過多加工食品及酒精，都可能是導致癌 症的因素之一。他們發現，有大約一半的年輕結腸癌患者超重。

此外，環境中致癌物質也增加了風險。政府最新的致癌物質報告，列出256種已知或合理預期會導致人類發生癌症的物質和接觸環境。

橙縣希望之城醫院院長Annette Walker表示，在橙縣希望之城治療的癌症患者中，18%屬早發性癌症。讓她感到振奮的是，新的癌症篩檢標準已在修改中，一般風險人群的結腸癌篩檢建議年齡從50歲降低到45歲，而乳房X光檢查的篩檢建議年齡從50歲降低到40歲，這將提高患者治癒的希望。