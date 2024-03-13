聖瑪利諾植樹節 華人協會種菩提樹弘揚環保
12日不僅是洛杉磯縣聖瑪利諾市（San Marino）的植樹節，也是中華民國國父孫中山逝世紀念日。聖瑪利諾華人協會，當日上午10時在露西公園（Lucy Park）舉辦植樹活動，今年採用有宗教象徵和精神啟迪的菩提樹，除紀念偉大先賢，也為當地社區帶來福祉。
活動主辦方指出，選擇菩提樹（Bodhi）作為年度植樹，是因其不僅象徵精神啟迪，也是佛陀悟道之樹。該樹種的獨特葉形和豐富文化底蘊，相信會使其成為公園中一大亮點。主辦方也希望，透過此次植樹，這棵菩提樹能在未來幾十年裡，不僅為公園增添綠意，也成為居民享受自然、沉思的場所。
洛僑中心主任陳敏永，讚揚聖瑪利諾市政府和華人協會每年的植樹節活動，也提到植樹活動，對提醒大眾關注地球氣候變遷、減緩自然災害對人類影響、以及國父孫中山對自然生態保護遠見的重要性。
聖瑪利諾市長黃文谷表示，植樹節是由華裔居民向市政府提議舉行。每年的植樹活動，都得到華人協會和經文處的支持，而植樹也對改善空氣質量和環境保護十分重要。
聖瑪利諾華人協會會長許嗣堯提到孫中山重視植樹的歷史。孫中山在19世紀末至20世紀初，因革命事業而周遊列國，了解植樹的重要性，並鼓勵大眾參與。1910年，孫中山在南加訪問期間，在南巴沙迪那市（South Pasadena）種下的玉蘭樹，至今仍茁壯生長。因此在1925年3月12日孫中山逝世，其後兩年中華民國政府將此日定為植樹節，以表彰他對國家和環境的貢獻。自1992年起，聖市也應華人協會建議，將每年的3月12日作為植樹節，此舉不僅是對孫中山先生偉大精神的紀念，也鼓勵社區居民共同努力，為子孫後代創建更美好環境。
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