聖瑪利諾植樹節 華人協會種菩提樹弘揚環保

市議員、市長以及洛僑中心陳敏永主任一同參與植樹儀式，他們一同挖土、動工，為新栽種的菩提樹奠定了基礎，也體現了對當地社群和自然環境的負責。（記者張庭瑜/攝影）

12日不僅是洛杉磯縣聖瑪利諾 市（San Marino）的植樹節，也是中華民國 國父孫中山逝世紀念日。聖瑪利諾華人 協會，當日上午10時在露西公園（Lucy Park）舉辦植樹活動，今年採用有宗教象徵和精神啟迪的菩提樹，除紀念偉大先賢，也為當地社區帶來福祉。

活動主辦方指出，選擇菩提樹（Bodhi）作為年度植樹，是因其不僅象徵精神啟迪，也是佛陀悟道之樹。該樹種的獨特葉形和豐富文化底蘊，相信會使其成為公園中一大亮點。主辦方也希望，透過此次植樹，這棵菩提樹能在未來幾十年裡，不僅為公園增添綠意，也成為居民享受自然、沉思的場所。

洛僑中心主任陳敏永，讚揚聖瑪利諾市政府和華人協會每年的植樹節活動，也提到植樹活動，對提醒大眾關注地球氣候變遷、減緩自然災害對人類影響、以及國父孫中山對自然生態保護遠見的重要性。

聖瑪利諾市長黃文谷表示，植樹節是由華裔居民向市政府提議舉行。每年的植樹活動，都得到華人協會和經文處的支持，而植樹也對改善空氣質量和環境保護十分重要。