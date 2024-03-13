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洛市迎奧運 公共空間、旅遊、娛樂、公安列優先

記者朱敏梓/洛杉磯報導
洛市中心夜景。（Downtown Center Business Improvement District）
洛市中心夜景。（Downtown Center Business Improvement District）

洛杉磯市中心（DTLA）作為城市發展重點區域之一，受到大眾關注。近日城市官員表示，洛市中心發展，有四個優先事項，分別是公共空間、旅遊和娛樂經濟、公共安全和健康，以及成為更強大的市中心。

市中心發展倡導組織、Central City協會首席執行官Nella McOske說，隨著2028年奧運會在洛杉磯舉辦，以及洛杉磯會展中心（Los Angeles Convention Center）擴建。現在是洛市中心發展的關鍵時刻，市中心有能力在旅遊業中承擔「主力」角色。

洛杉磯旅遊與會議委員會發言人Patti MacJennett也表達同樣觀點。她說，市中心是洛杉磯餐飲和娛樂中心，加強市中心的旅遊業「至關重要」。

對公共交通，洛杉磯地鐵首席規劃官Ray Sosa認為，區域連接地鐵線（Regional Connector）已經改變市中心的出行規則，未來將透過在車上和車站設立交通大使，營造更好的乘車安全感，逐步增加城市公車和火車的乘客量。

2023年洛杉磯市公車和火車乘客量達2.85億人次，比2022年的乘客人數增加近12%，是新冠疫情以來的最高水平。其他交通項目，包括捷運D線和K線擴建，也將在2028年奧運會前完成。

關於公共安全和健康，McOske強調長期存在的住房危機。她認為，市中心街道上遊民，讓該市存在許多不安全因素。缺乏安全感，是人們不願來市中心旅遊、消費的主要原因之一。她補充，除傳統警察巡邏外，通過心理健康干預，能有效解決遊民導致的安全隱患。

大力發展住房，也是官員關注的重點。加州州長紐森 (Gavin Newsom) 日前宣布加快洛市中心、第四區和中部區的住房項目，預計將包括1500多套新住宅、辦公室和零售店。這個由10棟建築組成的項目，預計將為加州經濟增加20億元稅收，並創造多達1萬個就業機會。

洛杉磯 地鐵 加州

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