工業市可建遊民所？ 市府：未定案 3月14日公聽

工業市府否認任何具體建案計畫，只表示地目變更公聽會。（記者啟鉻／攝影）

本報日前報導聖蓋博 谷東區一處屬於工業市 （City of Industry）閒置多年土地，擬改建遊民 收容中心，並舉行地目變更公聽會，遭周邊居民抵制。工業市府表示，尚未確定具體施工項目，只是舉行地目變更公聽會。反對居民代表表示，一旦地目變更通過，多個可能建設項目中的「應急遊民收容所」（emergency homeless shelters)或成真，因此居民必須提早發聲。

據工業市府副經理Bing Hyun說，報導指出工業市計畫在位於S.Walnut Dr.一處空地建立遊民收容所，並不屬實。因為尚未確定具體建案，也沒有任何提案在考慮中，更未在該地塊建任何形式的遊民收容所，提交任何申請。市議會舉行公聽會，主要是考量與各種形式建築相關的地目規章變更，以符合州法規定。他強調，目前並未就任何具體發展、建案項目或財產進行考慮。

根據工業市府發送給周邊社區居民的公聽會通知。內容顯示，公聽會審議項目，其中有對關於Zoning Code Amendment No.24-02的地目規定修正，增加緊急遊民收容所（Emergency Homeless Shelters）、職員住房、臨時收容服務設施（Low-Barrier Navigation Centers）、移動屋、單間公寓住宅、附屬住宅單位等，同時還修改支持住宅定義內容。

居民代表Shirley Wang表示，那塊空地只有兩個街牌號碼，其中一個已經建有住宅，就剩下空地所用的街號。因此只可能有一個建案，如果在諸多項目中的緊急遊民收容所，或臨時收容服務設施等項目成真，勢必對周邊社區產生負面影響。比如治安、交通、噪音等，空地附近居民必須提早發聲，首先要反對地目變更，因為一旦地目變更，就有很大可能，讓遊民收容所成為現實。

Shirley Wang還表示，早在2017年，當地居民就收到工業市通知信，說要在這塊空地建設25棟獨立屋。附近居民擔心人員增多，給社區帶來負面影響，也表達過反對。後來聽說該項目停工。

工業市就該空地地目變更公聽會於2024年3月14日上午9時舉行。地址：City Council Chamber（15651 Mayor Dave Way， City of Industry, CA 91744）