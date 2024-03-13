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徒步旅行被水沖走 亞裔女失聯

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
搜救人員空降到一些地點尋找失蹤女子。（洛縣警局網頁）
搜救人員空降到一些地點尋找失蹤女子。（洛縣警局網頁）

當局正在尋找一名59歲女子，她日前在洛杉磯國家森林公園（ Angeles National Forest） 徒步旅行時，被強大的河流沖走，搜尋多日無果。相關報導指出，失蹤女子可能是亞裔，但當局尚未公布失蹤者族裔身分。

事故發生在洛市中心以北約15哩，當事人被描述為是一名來自北加州的女護士。洛杉磯縣警局（LASD）在聲明中指出，3月9日（周六）上午9時51分左右，這名女子和朋友一起徒步旅行，他們沿著一條名為Heaton Flats Trail的小路穿過聖蓋博河（San Gabriel River），該女子不幸腳底打滑，被湍急水流迅速沖走。

當局稱，約60名搜索人員，包括山區救援隊、美國林務局員工和醫護人員等，過去幾天一直在尋找這名落水女子。救援隊動用直升機和無人機搜尋，因為地形險惡、河水湍急，搜救人員被空降到一些地點進行搜索，但始終沒有收穫。熟悉該地區的徒步旅行者指出，在小路附近過河，可能很危險，尤其是水流湍急時。截至發稿，女子已失蹤3天3夜。

南加地區最近幾個月雨水充足，山間小路溪流湍急，聖蓋博谷不少華人都選擇在附近山區健行。針對這起意外事件，當局敦促徒步旅行者穿越溪流時，一定要小心謹慎，即使是在平穩路段，水流也可能十分強大。不要穿過水位高於膝蓋的溪流， 因為在深水中，很容易失去平衡或立足點。

當局同時建議徒步旅行者，小心水邊的木頭和岩石，它們可能很滑，決定穿越水流前，請先測試這些岩石或木頭的穩定性；穿越水流時需面向上游，這樣可以及時發現強大的水流；切勿從瀑布或障礙物的上方穿越。

59歲女子徒步旅行時，被強大的河流沖走。（洛縣警局網頁）
59歲女子徒步旅行時，被強大的河流沖走。（洛縣警局網頁）

聖蓋博 洛杉磯 加州

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