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最低工資法麵包條款 簽署保密協議惹議

編譯陳盈霖／綜合報導
加州最低工資法將於4月1日上路，許多人關注該法其中一項條款：在該機構所屬場所生產並出售麵包的餐廳可以從該法豁免。（取自KTLA 5）
加州最低工資法將於4月1日上路，許多人關注該法其中一項條款：在該機構所屬場所生產並出售麵包的餐廳可以從該法豁免。（取自KTLA 5）

KTLA 5電視台報導，AB 1228最低工資法將於4月1日上路，速食店員工每小時最低工資將提升至20元。然許多人關注該法其中一項條款：生產並出售麵包的餐廳可以從該法豁免，不少人認為該豁免是為讓民主黨政府一位富有的捐助者受益。但是一項很少與公共決策相關的「簽署保密協議」策略，外界難以取得法案細節，私人團體亦不能談論他們談判內容。

相關人士向美聯社證實，去年夏天簽署該法的保密協議，涵蓋包括代表餐廳工人的工會和餐廳行業組織等私人團體，但不包括州長紐森（Gavin Newsom）和其他公職人員。他們稱，此保密協議是為讓互不信任的雙方最終達成妥協。

這類型保密協議在就業、訴訟和解或涉及商業機密交易中相當常見。但倡導政府透明度的第一修正案聯盟（First Amendment Coalition）組織法律總監洛伊（David Loy）表示，這種情況在立法過程中並不常見。

該法用麵包界定豁免與否顯得奇怪。彭博社新聞上月援引消息來源報導稱，紐森推動麵包豁免，使競選捐助者弗林（Greg Flynn）受益。弗林在加州擁有24家Panera Bread餐廳，紐森稱此說法「荒謬」。近期在其政府法律團隊分析後發現，該餐廳很可能無法豁免於該法外。弗林也否認此一指控，稱下月他會向Panera Bread餐廳員工支付每小時20元甚至更多工資。

儘管如此，為何用麵包制定豁免條款仍是個謎。就連法律起草者，民主黨籍加州參議員霍爾登（Chris Holden）也感困惑。

儘管所有立法都需在公開聽證會上進行審查，並由民選官員進行投票，但在許多情況下，法案可由私人團體（包括公司、貿易團體或倡議組織）發起。立法者經常充當有爭議法案的仲裁，有時他們會敦促雙方直接對話。

去年夏天該法也曾出現類似情況。加州參議員、司法委員會主席烏伯格（Tom Umber）要求工會與速食業者坐上談判桌，最終變成AB 1228。最低工資法也確實在立法機關舉行公開聽證會。該法案還在參眾議會上辯論，議員們投票後交紐森簽署。

加州參議員方文思（Vince Fong）今年將提出一項法案，禁止與公職人員簽訂保密協議。紐森辦公室發言人斯塔克（Alex Stack）則表示州長不會簽署任何保密協議。

有人稱AB 1228法案用麵包豁免，是紐森政府企圖圖利民主黨政府捐助者，擁有24...
有人稱AB 1228法案用麵包豁免，是紐森政府企圖圖利民主黨政府捐助者，擁有24 家Panera Bread餐廳的弗林。（取自KTLA 5）

紐森 加州 參議員

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