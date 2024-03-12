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市值逾250萬 華男走私稀有龜挨告

記者王若然／洛杉磯縣報導
美東箱龜是一種瀕危保護動物。（美國司法部）
美東箱龜是一種瀕危保護動物。（美國司法部）

美國司法部（DOJ）11日發布消息，今年53歲的華男田賽昆（Sai Keung Tin，音譯）因從美國走私瀕危物種「美東箱龜」 （Eastern Box Turtle）至中國，在寵物黑市進行販賣，被起訴以四項罪名。該案中被走私的烏龜超過1500隻，市價超過250萬元。

田賽昆又名「SK Tin」、「Ricky Tin」以及「Ji Yearlong」，中國香港公民。他於3月8日被檢方起訴。2月25日，田賽昆在紐約甘迺迪國際機場被捕，次日該案在聯邦法院第一次過堂。本案接下來的庭審將在洛杉磯聯邦地方法院進行。

根據對田賽昆的起訴書，2023年6月，田賽昆企圖非法協助將40隻「美東箱龜」從美國出口至香港。南加州托倫斯市（Torrance）一家國際快遞公司的野生動物調查員截獲了四個裝有烏龜的箱子，這些箱子的收件人均為「Ji Yearlong」，即田賽昆的別名，且箱子的目的地也是其在香港的居所。田賽昆被控將裝有烏龜的箱子錯誤地標記成杏仁和巧克力曲奇餅。

在被截獲的三個箱子中，分別發現了八至12隻活的美東箱龜，所有烏龜都被套在襪子裡。另有一個箱子中裝有八隻龜，其中一隻已死。一名特工通過調查發現，箱子寄件人的姓名是偽造的。

美東箱龜是箱龜的一種，是美國東部森林地區的物種，另在中西部地區也生活著一小部分美東箱龜。這種烏龜，以龜殼鮮豔的斑點花紋最為值錢，特別是在中國和香港市場。該物種是國際貿易野生動植物保護協定（CITES）中的重點保護動物，中美兩國皆為該協定的簽署國。

今年2月26日，本案發布的文件顯示，田賽昆與27歲的中國杭州人康俊濤（Kang Juntao）合謀走私烏龜。康俊濤目前已經認罪。根據法庭文件，康俊濤在美國招攬捕龜人和供應商，他們先將烏龜通過中間人在美國輾轉運送，中間人再將烏龜與其他貨物一併打包出口至香港。將烏龜放進襪子中，是為了保護龜殼並防止牠們移動，引起安檢人員注意。

2017年6月至2018年12月間，康俊濤將至少1500隻烏龜從美國運至香港，這些烏龜市價超過250萬元。中間人將大約46個箱子的烏龜從紐約和新澤西發出，通過甘迺迪國際機場的國際快遞運輸站，送至田賽昆在香港的居所。

2019年，康俊濤從馬來西亞引渡至美國，他對一項洗錢罪指控供認不諱，後被判38個月的聯邦監獄監禁。在康俊濤被捕後，執法人員仍截獲了不少將要送至田賽昆住所的裝有烏龜的箱子。

如若定罪，田賽昆每項指控最高可獲10年監禁。

這些走私至中國的烏龜，被套在襪子裡以保護龜殼並防止牠們移動。（美國司法部）
這些走私至中國的烏龜，被套在襪子裡以保護龜殼並防止牠們移動。（美國司法部）

香港 加州 司法部

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