我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

聖瑪利諾園遊會 吸引數千人潮

記者趙健／聖瑪利諾市報導
3月10日的雷西公園（Lacy Park）內匯集了從聖蓋博谷各地趕來的民眾，在春光明媚中享受節慶氣氛。(記者趙健／攝影)
3月10日的雷西公園（Lacy Park）內匯集了從聖蓋博谷各地趕來的民眾，在春光明媚中享受節慶氣氛。(記者趙健／攝影)

好事多磨，原本定於2月4日舉辦的聖瑪利諾春節遊園會因降雨天氣兩次延期，卻迎來前所未有的人氣。3月10日，雷西公園（Lacy Park）內聚集了從聖蓋博谷各地趕來的數千民眾，在春光明媚中享受龍年節日氣氛。

聖瑪利諾學區也為園遊會的成功舉辦提供了支持。(記者趙健／攝影)
聖瑪利諾學區也為園遊會的成功舉辦提供了支持。(記者趙健／攝影)

視頻來源：記者趙健

由聖瑪利諾市華人協會（San Marino Chinese Club）主辦的第二屆春節遊園會，經過數月的籌備和等待，圓滿落幕。遊園會的攤位和表演節目以「多元」為宗旨，既有中華傳統元素，也囊括了許多其他的文化特色。

上午10時開始，雷西公園內人潮湧動，圍繞表演舞台展開的60多個攤位已經準備就緒，包括公共服務、民俗手藝、生活資訊、特色美食等不同主題。其中，具有傳統特色的中醫針灸、布袋戲木偶、算命、麻將、古箏、古典花藝等，吸引最多民眾駐足。一些商家還為民眾準備了免費禮品，並設置圓盤抽獎小遊戲吸引人流。園遊會上還設有擲骰子，丟豆包、筷子夾彈球等遊戲攤位，讓小朋友玩得不亦樂乎。

第二屆聖瑪利諾春節遊園會3月10日在雷西公園熱鬧舉行。(記者趙健／攝影)
第二屆聖瑪利諾春節遊園會3月10日在雷西公園熱鬧舉行。(記者趙健／攝影)

主舞台節目在童子軍的授旗儀式中拉開序幕，由市府官員和社區志工共同擔任主持工作，現場氣氛溫馨歡樂。演出節目精彩紛呈，社區團體、學生、當地居民和藝術家陸續獻上了精心編排的歌舞節目。舞龍舞獅隊還不時在台下穿梭，吸引民眾拍照留戀。

余忠村的布袋戲木偶收藏吸引民眾駐足欣賞。(記者趙健／攝影)
余忠村的布袋戲木偶收藏吸引民眾駐足欣賞。(記者趙健／攝影)

華協會長許嗣堯表示，今年的遊園會雖因降雨天氣一波三折，但也是好事多磨，不僅迎來艷陽高照的好天氣，還避開了新春節慶高峰期，吸引了更多的人潮。 他特別感謝社區和市政府的全力支持，此次遊園會的籌辦工作，不僅華協全員出動，社區的其他組織和志工也義務提供了幫助。

原本定於2月4日舉辦的聖瑪利諾春節遊園會因降雨天氣兩次延期，卻迎來了前所未有的人...
原本定於2月4日舉辦的聖瑪利諾春節遊園會因降雨天氣兩次延期，卻迎來了前所未有的人氣。(記者趙健／攝影)

另外，時隔24年二度擔任華協會長的許嗣堯也談到，在過去的聖瑪利諾，作為少數族裔的華人需花費更多的時間和努力，才能發出自己的聲音和參與主流活動 ，而現在，聖瑪利諾已經轉變成為一個多元包容的環境，城市的各項事務都會充分顧及華人的利益。

市議員羅經程（Calvin Lo）表示，雖然今年的春節園遊會因降雨天氣被推遲，但根據華人的傳統，雨水象徵著豐收和繁榮，期待每個人在2024年都能收穫豐碩。

華人 聖瑪利諾 聖蓋博

上一則

走私南加龜至中國 牟利250萬 香港男被起訴

下一則

加州發起對應阿茲海默症的新宣導活動

延伸閱讀

聖瑪利諾園遊會引數千人潮 傳統攤位最受歡迎

聖瑪利諾園遊會引數千人潮 傳統攤位最受歡迎
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
巡警局添新血 千人招募計畫有成

巡警局添新血 千人招募計畫有成
寇頓莊文怡頒發2024傑出婦女獎

寇頓莊文怡頒發2024傑出婦女獎
孫中山逝世99周年 南加僑界登山健行紀念

孫中山逝世99周年 南加僑界登山健行紀念
市議員馬泰賀新年 4華人獲表彰

市議員馬泰賀新年 4華人獲表彰

熱門新聞

爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

2024-03-09 17:37
中餐館女主人海倫以罵顧客出名。（截取抖音視頻）

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

2024-03-06 18:41
本案訴狀。（取自法院）

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

2024-03-04 14:42
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20
該男子淡定自若進入商店，並偷走商品。（聖塔安那警察局提供）

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

2024-03-10 19:02
23歲的橙縣華裔男子胡蘇祺，目前失蹤已經48小時。圖右為他失蹤前所駕駛的摩托車。（Joe提供）

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

2024-03-05 15:36

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利