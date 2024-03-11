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專家：女性、少數族裔民代 比男民代更易遭攻擊

記者王若然／洛杉磯縣報導
紐約大學Brennan正義中心研究員Maya Kornberg。（視頻截圖）
紐約大學Brennan正義中心研究員Maya Kornberg。（視頻截圖）

今年的初選剛剛落下帷幕，又恰逢全球慶祝婦女節，少數族裔媒體8日上午舉辦線上討論會，邀請專家分析女性在政治選舉中擔任的角色，以及女性政治家所面臨的挑戰，女性選民所關心的政治問題等議題。

紐約大學Brennan正義中心研究員Maya Kornberg分享了女性政治家在選舉中遇到的不公平待遇和人身威脅。根據該中心發布的一項調研報告，全美範圍內，相較男性，女性從政人員更容易在第一屆任期內遭到攻擊。這一點上，共和黨從政人員超過民主黨；女性政客比男性政客遭到性別攻擊的可能性多三到四倍；少數族裔比白人政客遭到種族攻擊的可能性高出三倍；地方政府的女性和少數族裔政客更容易遭到攻擊，包括其孩子在內的家人。

Maya Kornberg稱，實際上在州級以及地方政府的民選官員，遭受騷擾是普遍現象。研究發現，43%的州級政府官員以及18%的地方官員遭受過威脅。這種情況下，政府官員不得不採取措施保護自己和家人，包括更改上下班路線，更改日常行動軌跡，避免獨自出門，僱用保鑣，搬進其他臨時居所等。

Sister Song執行長Monica Simpson。（視頻截圖）
Sister Song執行長Monica Simpson。（視頻截圖）

提倡女性生育自由的美國南方少數族裔女性團體Sister Song執行長Monica Simpson介紹了該組織如何幫助低收入和少數族裔女性尋求墮胎權的經歷。Monica Simpson說，2023年美國有五分之一的女性不得不離開居住地，前往其他州進行墮胎。她說，在美國很多政客甚至不願提及「墮胎」，好像這是多麼恥辱的事情，然而決定是否生育是女性的基本權利，女性應該掌控自己的身體。

「全國工人聯盟」（National Domestic Workers Allia...
「全國工人聯盟」（National Domestic Workers Alliance）主席Ai-Jen Poo。（視頻截圖）

「全國工人聯盟」（National Domestic Workers Alliance）主席Ai-Jen Poo講述了美國工薪階層爭取利益的過程，其中特別講述了工薪家庭對醫療的需求。Ai-Jen Poo說，在美國幾乎每天都有1萬嬰兒出生，每天都有約1萬人步入65歲。這說明美國人需要更多更好的醫療資源。但現實是美國沒有一個項目保證家庭享有可負擔的兒童健保，也沒有項目保證每個家庭負擔得起長期醫護保險。

提倡控槍的組織「Brady」副主席Shikha Hamilton。（視頻截圖）
提倡控槍的組織「Brady」副主席Shikha Hamilton。（視頻截圖）

提倡控槍的組織「Brady」副主席Shikha Hamilton介紹了女性在推動控槍議題上的貢獻。其「Million Mom March」已走過20年，期間幫助州、地方政府通過多項控槍法案，保證孩子的學校安全。Shikha Hamilton認為，減少美國槍枝暴力的根本是嚴控槍枝的流動，加強對擁槍資格的審核。

墮胎 低收入 健保

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