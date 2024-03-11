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洛杉磯男後院發現1隻兔子 幾個月後變300隻

編譯胡立宗／綜合報導
等待轉移的兔子。（圖／Bunny World Foundation提供）
等待轉移的兔子。（圖／Bunny World Foundation提供）

後院發現一隻小兔子時，您可能會驚喜一下，過了幾天四、五隻出現時，您可能會有點驚訝，但是一個月後，超過100隻兔子擠滿您家後院時，那就算是「災難」了。

這樣的經歷就發生在洛杉磯市格蘭那達岡的Joe Torcello身上。幾個月前，他在家旁邊的小巷內看到一隻兔子，打了招呼後第二天就沒再看到兔子。但是過了幾天後，來他家後院玩的兔子愈來愈多；等到2月初他向動保團體Bunny World Foundation求助時，後院已經超過100隻兔子了。

Bunny World Foundation的負責人Lejla Hadzimuratovic說，多數母兔都懷了孕，總數最後可能暴增至300隻。她說，兔子的繁殖期是28天，因此發現突然冒出來的兔子，很可能代表過一陣子就會來一大群。

因此當基金會人員終於到場時，Joe Torcello後院已經成為大型兔窩，幼兔、剛生完的母兔、年輕的兔子、成年的兔子到處都是。最後檢定結果發現，幾乎全部母兔都已經懷孕，而且這群兔子毛髮打結非常嚴重，不但需要節育，還需要整理、除蟲才能送養。

這批兔子目前已經分散至六處保育機構，但是Joe Torcello家附近的樹叢裡可能還有更多，因此可能得花上數月才能全部捉到。Lejla Hadzimuratovic說，兩隻沒有絕育的兔子就能生出一堆小兔，所以非得掌握絕育的黃金時刻。

Joe Torcello承認他一開始時大意了，只是覺得三、五天可以看到不同的兔子很開心，但是沒想到會變成這麼一大群。雖然後院的兔子都已經移走，但他說他還是滿想念牠們的，所以會收養五隻，包括第一個出現的「Belzer」。但是他以自身經驗提醒別人，看到一隻是好事，但是千萬別大意。

洛杉磯

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