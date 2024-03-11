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洛縣1月失業率略升

記者楊青／綜合報導

加州就業發展部（CA Employment Development Department）8日公布的統計數字顯示，經季節性調整後，洛杉磯縣今年1月分失業率升至5.4%，較2023年12月修正後的5.2%略有上升。加州總體失業率再次高出全國平均水平的1.5%。

根據EDD統計數字，洛杉磯縣2023年1月的失業率為5%，今年比去年同期上升了0.4%。以2023年洛杉磯縣950萬人口計算，相當於失業人口在一年中增加3萬8000人。目前洛杉磯縣失業人口為51萬3000人左右。

橙縣今年1月的失業率為4.2%，比洛杉磯縣低1.2%。以橙縣2023年人口為314萬左右計算，當地目前的失業人口為13萬1880人左右。

整個加州範圍內，今年1月份經季節調整後的失業率為5.2%，比2023年12月的5.1%和2023年1月的4.5%都高。2024年1月，全國的失業率3.7%，2023年12月為3.7%，2023年1月為3.4%。作為全球第五大經濟體，加州的失業率卻均高於全國平均水平。

根據EDD數據，洛杉磯縣非農業失業人口總數在2023年12月到2024年1月間減少7萬200人，失業人口總數超過450萬人。其中貿易、運輸和公用事業行業失業率最高，新年頭一個月減少2萬500個工作崗位。EDD表示，這些行業失業率增加與年底節日季結束和零售業下滑有關。

洛杉磯 加州 橙縣

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