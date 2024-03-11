我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有美國籍私生子？ 比亞迪董事長王傳福遭「愛國出征」

奧斯卡完整得獎名單／「奧本海默」大贏家 艾瑪史東奪最佳女主角

華人小狗被反鎖車内 路人報警卻是虛驚 原來車內設定了這個

記者楊青╱阿罕布拉市報導
兩隻小狗狗在密封的車内不斷狂叫，惹得路人擔心報警。（記者楊青/攝影）
兩隻小狗狗在密封的車内不斷狂叫，惹得路人擔心報警。（記者楊青/攝影）

阿罕布拉華人日前在午餐期間將自己的兩隻小狗反鎖密封車内，遭路人報警。警員迅速趕到現場，卻發現車有玄機。虛驚一場。

李先生和太太當天正好到阿罕布拉嘉惠爾大道和山谷大道交口附近辦事，在停車場停車時注意到旁邊的一輛特斯拉（Tesla）汽車内兩隻小狗狗不停狂叫，兩隻狗狗都是小型京巴種，體型相當小，其中一隻狗狗每見到人經過，都拚命狂叫，動作狂躁；另外一隻狗狗似乎有點筋疲力盡，腦袋不時下垂。李先生表示，他不知道在他們到這個停車場之前，狗狗的這種情況已持續了多久，當時正中午，氣溫漸漸升高，雖是初春，但中午氣溫也逐漸升高超過70度，狗狗在完全密封的汽車内，情況讓人擔心。

辦完事已是將近一個小時，李先生和太太準備離開，看到旁邊車内的兩隻狗狗仍在狂叫。兩人決定馬上報警。

阿罕布拉警方值班警員接聽電話，問是否可以在附近找到車主？或車内是否有車主聯繫信息？在得到都不確定回覆之後，警員在十分鐘後到達現場。

一名男警員前後觀察了特斯拉，特別靠近汽車駕駛座檢查。他最後向舉報人表示，不用太擔心，因為汽車内駕駛座前面的電子屏上英文顯示「My driver will be back soon」，屏幕上同時顯示車内溫度為華氏70度，表明車主已設定了汽車室內溫度，足以讓狗狗得到足夠空氣和安全溫度。

阿罕布拉警員到達現場察看情況，發現車主設置了「Dog mode」，確保狗狗在汽車...
阿罕布拉警員到達現場察看情況，發現車主設置了「Dog mode」，確保狗狗在汽車内有足夠空氣和安全溫度。（記者楊青╱攝影）
車主將狗狗單獨放在封閉汽車内，設置了「Dog mode」，確保牠們在汽車内有足夠...
車主將狗狗單獨放在封閉汽車内，設置了「Dog mode」，確保牠們在汽車内有足夠空氣和安全溫度。（記者楊青╱攝影）

正在警員準備離開的時候，華人車主正好從附近的餐館回到車上取錢，見狀馬上解釋，他的汽車有動物友好裝置（Dog Mode），就是當主人離開時可以關閉所有車窗，調好溫度，就像是室內空調，狗狗待在車內不會有安全問題，車主同時可以使用遙控裝置觀看車内情況。

華人車主表示，這已不是他第一次被好心的路人報告警方將狗狗單獨放置在汽車内，大概是很多人不知道特斯拉汽車有這種遙控功能。

警員表示，目前不止特斯拉，像福特和BMW的一些新款汽車也都增加了車內溫度遙控功能，都是為狗狗和寵物們量身定做，所以警方現在接到民眾舉報時，也會讓他們幫忙看看汽車電子屏幕上是否已有類似告知字樣，如果有，就表明車主已為寵物們採取了安全保護措施，不用勞動警員前往幫忙。

特斯拉 阿罕布拉 華人

上一則

洛杉磯經文處講座 談台灣茶藝與咖啡文化

下一則

1句話唬住安保盤查 橙縣商場搶嫌輕鬆「零元購」逃離

延伸閱讀

蘋果電動車胎死腹中 憑弔Apple Car原本五種可能版本

蘋果電動車胎死腹中 憑弔Apple Car原本五種可能版本
北京力推國產品牌 蘋果和特斯拉在中國光環不再

北京力推國產品牌 蘋果和特斯拉在中國光環不再
特斯拉德國工廠疑遭縱火停擺 員工代表稱下周復工

特斯拉德國工廠疑遭縱火停擺 員工代表稱下周復工
美股最錢線/市值大減 特斯拉退出史指前十

美股最錢線/市值大減 特斯拉退出史指前十
特斯拉拉警報 大多頭轉空 ：這家EV大廠今年可能虧錢

特斯拉拉警報 大多頭轉空 ：這家EV大廠今年可能虧錢
特斯拉三天跌13% 分析師落井下石 市值跌出十強之外

特斯拉三天跌13% 分析師落井下石 市值跌出十強之外

熱門新聞

中餐館女主人海倫以罵顧客出名。（截取抖音視頻）

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

2024-03-06 18:41
爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

2024-03-09 17:37
白人女子Denise Olin罵對方「滾回中國去」。（現場視頻）

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

2024-03-03 15:30
本案訴狀。（取自法院）

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

2024-03-04 14:42
23歲的橙縣華裔男子胡蘇祺，目前失蹤已經48小時。圖右為他失蹤前所駕駛的摩托車。（Joe提供）

華男騎重機消失在國家森林 失聯前行動很反常

2024-03-05 15:36
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20

超人氣

更多 >
十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？
南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億
拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」
中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元
南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全