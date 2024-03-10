華人婦女會攜手美僑總 4月6日辦羽球邀請賽

美國華人婦女聯合會宣布，將於4月6日舉辦2024年羽毛球邀請賽。（記者楊青/攝影）

美國華人 婦女聯合會在三八國際婦女節當天宣布，將與南加州 華人華僑聯合總會於4月6日共同主辦2024年第一屆南加羽毛球邀請賽，盛邀南加州華洋羽球 好手和愛好者踴躍參賽和觀戰，優勝者將獲得獎牌和獎金。

美國華人婦女聯合會會長張嫻、南加州華人華僑聯合總會會長蔡成華、聖蓋博市議員丁言愉等參加當天新聞發布會。張嫻表示，羽毛球和乒乓球一樣，都是華人喜愛的運動，2023年南加州華人華僑聯合總會組織乒乓球賽，民眾參與熱情和比賽規模都超過預期；期望今年舉辦的第一屆羽毛球邀請賽，同樣得到大家的熱烈響應。

張嫻表示，在婦女節發起羽球邀請賽具有特別意義。她說，華人婦女會今年正好走過30年，會員姊妹都是事業、家庭兼顧的優秀女性，會中不乏體育高手，比如婦女聯合會就有去年獲得乒乓球友誼賽季軍的木蘭隊，現在也組成了羽毛球和高爾夫球隊，文藝部也在籌備當中，生活工作兩不誤。

蔡成華表示，羽毛球運動在華人社區深入人心，很多華人都能拿起球拍就打得像模像樣，所以希望大家都來參與這次羽球邀請賽，鍛鍊身體，交友聯誼，兩全其美。蔡成華等還特別為此次羽毛球賽捐款，獎勵優勝選手。

南加州華人華僑聯合總會秘書長楊輝表示，在本次羽球邀請賽開幕式上，將邀請曾獲得世界冠軍的中國羽球國手來為大賽開球，值得期待。

婦女會執行會長丁楊表示，舉辦羽球邀請賽消息剛剛傳出，已接到80多人報名，預期會有100多人參賽，目前較多的是女生，希望男生也來踴躍參與。

丁楊表示，她十多年前來美後開始打羽毛球，而且愈來愈喜歡，「室內運動不曬太陽，有效減肥」，都是她喜歡羽毛球的原因。在强身健體的同時，結交了很多志同道合的好朋友。