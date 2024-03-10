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華人婦女會攜手美僑總 4月6日辦羽球邀請賽

記者楊青／洛杉磯報導
美國華人婦女聯合會宣布，將於4月6日舉辦2024年羽毛球邀請賽。（記者楊青/攝影）
美國華人婦女聯合會宣布，將於4月6日舉辦2024年羽毛球邀請賽。（記者楊青/攝影）

美國華人婦女聯合會在三八國際婦女節當天宣布，將與南加州華人華僑聯合總會於4月6日共同主辦2024年第一屆南加羽毛球邀請賽，盛邀南加州華洋羽球好手和愛好者踴躍參賽和觀戰，優勝者將獲得獎牌和獎金。

美國華人婦女聯合會會長張嫻、南加州華人華僑聯合總會會長蔡成華、聖蓋博市議員丁言愉等參加當天新聞發布會。張嫻表示，羽毛球和乒乓球一樣，都是華人喜愛的運動，2023年南加州華人華僑聯合總會組織乒乓球賽，民眾參與熱情和比賽規模都超過預期；期望今年舉辦的第一屆羽毛球邀請賽，同樣得到大家的熱烈響應。

張嫻表示，在婦女節發起羽球邀請賽具有特別意義。她說，華人婦女會今年正好走過30年，會員姊妹都是事業、家庭兼顧的優秀女性，會中不乏體育高手，比如婦女聯合會就有去年獲得乒乓球友誼賽季軍的木蘭隊，現在也組成了羽毛球和高爾夫球隊，文藝部也在籌備當中，生活工作兩不誤。

蔡成華表示，羽毛球運動在華人社區深入人心，很多華人都能拿起球拍就打得像模像樣，所以希望大家都來參與這次羽球邀請賽，鍛鍊身體，交友聯誼，兩全其美。蔡成華等還特別為此次羽毛球賽捐款，獎勵優勝選手。

南加州華人華僑聯合總會秘書長楊輝表示，在本次羽球邀請賽開幕式上，將邀請曾獲得世界冠軍的中國羽球國手來為大賽開球，值得期待。

婦女會執行會長丁楊表示，舉辦羽球邀請賽消息剛剛傳出，已接到80多人報名，預期會有100多人參賽，目前較多的是女生，希望男生也來踴躍參與。

丁楊表示，她十多年前來美後開始打羽毛球，而且愈來愈喜歡，「室內運動不曬太陽，有效減肥」，都是她喜歡羽毛球的原因。在强身健體的同時，結交了很多志同道合的好朋友。

由加州羽毛球協會榮譽協辦的2024年羽毛球邀請賽，將於4月6日上午10點到下午四點舉辦，地點：Santa Fe Spring badminton club，11323 Shoemaker Ave. ，Santa Fe spring， CA 90670.

美國華人婦女聯合會宣布，將於4月6日舉辦2024年羽毛球邀請賽。（記者楊青/攝影...
美國華人婦女聯合會宣布，將於4月6日舉辦2024年羽毛球邀請賽。（記者楊青/攝影）
美國華人婦女聯合會會長張嫻邀請南加州華洋羽球好手和愛好者踴躍參賽和觀戰。（記者楊...
美國華人婦女聯合會會長張嫻邀請南加州華洋羽球好手和愛好者踴躍參賽和觀戰。（記者楊青/攝影）

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