羽毛球協會裁判長來自香港 30年來見證美國水平提升

美國羽毛球協會裁判長Catherine Lee。（記者楊青/攝影）

美國羽毛球協會近年湧現越來越多的華人 和亞裔裁判，來自香港 的Catherine Lee，算得上最為資深的裁判和裁判長。

「我既是裁判，也是裁判長」，Catherine Lee解釋，羽毛球比賽的裁判和裁判長的不同，在於裁判長看全場比賽，裁判是看單獨比賽。她本人現在更多的時候是擔任羽毛球比賽的裁判長。

Catherine Lee從1996年開始擔任美國羽毛球協會裁判，至今將近30年，一線見證了美國羽毛球運動的發展，「發展很快，參與運動的人越來越多，尤其是青少年選手，比賽水平愈來愈高」。她表示，美國羽毛球選手近年在國際比賽中也越來越有競爭力，從過去的「一輪游」，到現在許多選手能拚上好幾個回合，一些優秀的美國選手甚至屢次打進決賽。

Catherine Lee表示，羽毛球傳統上一直被認為是亞洲人的球類運動，但這種傳統正在慢慢改變當中。不過她也表示，到目前為止，羽毛球運動總體來說還是亞洲人多數，印尼和華人占羽球 練習和比賽及拿獎的90%。

令人感到欣慰的是，美國羽球水平現在已提高到世界中等水平。Catherine Lee表示，中國大陸、台灣和香港，以及印度、馬來西亞、印尼，還有歐洲的丹麥，依然是世界羽球的領先，多年被加拿大壓在下面的美國，近年已反超加拿大，成為美洲老大。

美國羽毛球最大的國際性賽事是每年7月的美國羽毛球公開賽，以前一直在加州舉辦，現在也慢慢分散到其他城市，希望推廣羽毛球運動，讓更多人認識和喜歡羽毛球。

Catherine Lee表示，美國羽毛球協會樂見許多青少年好苗子茁壯成長，成為推廣美國羽毛球發展的巨大動力，但對於許多家庭來說，培養孩子羽毛球運動的投資，比如請教練、球場開銷以及參加比賽的路費等等，一年大約五位數依然是挑戰。