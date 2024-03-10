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狐尾草、種子有尖刺 貓狗主人要當心

記者張宏／洛杉磯報導
最近南加雨水充足，貓狗主人們要留意狐尾草（Foxtails），這類植物尖刺和種子可能對寵物造成致命傷害。（Kelly提供）
最近南加雨水充足，貓狗主人們要留意狐尾草（Foxtails），這類植物尖刺和種子可能對寵物造成致命傷害。（Kelly提供）

最近南加雨水充足，草本茂盛生長，貓狗主人們尤其要留意狐尾草（Foxtails），這類植物尖刺和種子會對狗貓等寵物可能造成致命傷害。貓狗如果被狐尾草刺中，或皮毛上附帶狐尾草的種子，會刺傷皮膚，甚至進入血管或心臟，危及生命。

華人狗主人Kelly的狗狗最近被狐尾草刺破皮膚。她說，狗狗喜歡聞來聞去，如果遇到狐尾草，就很容易進入鼻孔或皮膚。狐尾草很尖銳，要一根一根從狗狗毛髮挑出來。因為狐尾草籽有倒鉤的刺，會穿透動物皮膚。她的狗就被刺傷，幸虧及時發現，不然後果不堪設想。有時狐尾草籽可能會附著在動物的眼睛、鼻孔、耳朵或口腔內部，會導致嚴重健康問題。她的獸醫警告，之前有一隻狗因為狐尾草跑到心臟處要開刀才行，不然有性命之憂。之前曾對因狐尾草致死的寵物體內解剖，其心臟、肺、肝以及大腦等器官內都發現狐尾草的尖刺。

狐尾草和一般草類區別在於它的籽有兩到三厘米的尖銳硬刺，且有倒刺。（維基圖片）
狐尾草和一般草類區別在於它的籽有兩到三厘米的尖銳硬刺，且有倒刺。（維基圖片）

狐尾草來自撒哈拉以南的非洲地區，原本是非洲草原上習以為常的普通植物。其花穗形狀酷似狐狸尾巴，因此得名。狐尾草對土地綠化改良有益，因此傳遍全世界，在加州尤其常見。狐尾草和一般草類區別在於它的籽有兩到三厘米的尖銳硬刺，且有倒刺，讓它們的刺和種子容易附著在動物皮膚、毛髮或人類衣物上。

動物保護組織建議，如果大眾無法辨識狐尾草，最好的辦法就是清除掉後院所有雜草，如在公共綠地發現狐尾草，也可直接將其清除。如果發現自家寵物出現瞇眼、流眼淚、有分泌物，過度抓撓自身，舔爪子、不斷打噴嚏等行為，就要及時就醫以確定是否接觸到狐尾草。

加州 南加 華人

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